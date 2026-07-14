Pin lưu trữ Trung Quốc ồ ạt vào Australia khi điện sạch bùng nổ

(VTC News) -

Australia đang nổi lên là một trong những thị trường hàng đầu nhập khẩu pin lưu trữ từ Trung Quốc, khi quốc gia châu Đại Dương đẩy mạnh chuyển dịch sang năng lượng tái tạo.

Theo công ty tư vấn Rystad Energy, riêng trong tháng 3, Australia chiếm gần 10% tổng công suất pin lưu trữ mới được lắp đặt trên toàn cầu, với khoảng 2.000 hệ thống pin lưu trữ gia đình được lắp đặt mỗi ngày trong năm nay.

Pin lưu trữ năng lượng trong một ngôi nhà ở Byron Bay, Australia. (Ảnh: Reuters)

David Dixon, chuyên gia phân tích cấp cao của Rystad Energy, cho biết Australia hưởng lợi đáng kể từ việc giá pin Trung Quốc giảm mạnh sau căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Dữ liệu của Rystad Energy cho thấy Australia hiện là thị trường nhập khẩu pin Trung Quốc lớn thứ ba thế giới, sau Đức và Mỹ.

Với dân số khoảng 28 triệu người, Australia hiện đạt hơn 2 GWh dung lượng pin lưu trữ trên mỗi triệu dân. Ông Dixon mô tả đây là tốc độ mở rộng “chưa từng có tiền lệ”.

Theo các chuyên gia, sự bùng nổ của pin lưu trữ đến từ nhiều yếu tố như tỷ lệ lắp đặt điện mặt trời mái nhà cao, nguồn điện than ngày càng thiếu ổn định và hệ thống truyền tải điện giữa các bang chưa đồng bộ.

Pin lưu trữ cho phép tích trữ lượng điện dư thừa từ các nguồn năng lượng tái tạo vào ban ngày để sử dụng trong các khung giờ cao điểm, khi nhu cầu điện tăng mạnh.

Tỷ lệ lắp đặt pin mặt trời mái nhà cao ở Australia thúc đẩy sự bùng nổ công nghệ pin lưu trữ. (Ảnh: Reuters)

Giá điện giảm mạnh

Australia hiện có khoảng 600.000 hệ thống pin lưu trữ hộ gia đình, cao gấp hơn ba lần bang California của Mỹ. Chính phủ nước này dự báo sẽ có thêm ít nhất 2 triệu hệ thống pin dân dụng được lắp đặt từ nay đến năm 2030.

Hiện khoảng một nửa sản lượng điện của Australia đến từ các nguồn năng lượng tái tạo kết hợp với hệ thống lưu trữ. Trên thị trường điện khu vực bờ đông, pin lưu trữ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành giá điện.

Làn sóng đầu tư tăng tốc sau khi chính phủ triển khai gói trợ cấp trị giá 7 tỷ AUD (khoảng 4,8 tỷ USD) từ năm ngoái. Tuy nhiên, nhu cầu tăng quá nhanh khiến chính phủ Australia phải điều chỉnh mức hỗ trợ từ tháng 5 nhằm hạ nhiệt thị trường.

Ngay cả những hộ không sở hữu pin cũng được hưởng lợi. Khi nhiều gia đình không còn lấy điện từ lưới vào giờ cao điểm, áp lực lên hệ thống giảm, qua đó góp phần kéo giá điện chung xuống thấp hơn.

Theo Rystad Energy, chi phí phát điện tại Australia giảm 12% trong quý I/2026 nhờ sự gia tăng của các hệ thống pin lưu trữ. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp hóa đơn tiền điện của người dân giảm đáng kể từ tháng này.

Bên cạnh pin hộ gia đình, Australia cũng đẩy mạnh xây dựng các hệ thống pin quy mô lớn phục vụ các dự án điện mặt trời và điện gió.

Các doanh nghiệp như Neoen (thuộc Brookfield), AGL và Origin Energy đã giành nhiều hợp đồng lớn. Theo Rystad, hiện có 137 dự án pin lưu trữ quy mô điện lực đang vận hành, xây dựng hoặc hoàn tất huy động vốn.

Trung tâm năng lượng xanh Western Downs của Neoen, bao gồm các tấm pin mặt trời và hệ thống lưu trữ pin khổng lồ. (Ảnh: Neoen)

Tối ưu hiệu quả năng lượng mặt trời

Khoảng 4 triệu hộ gia đình Australia, tương đương 40% nhà ở riêng lẻ, đã lắp đặt điện mặt trời trên mái. Pin lưu trữ giúp lượng điện tạo ra vào ban ngày tiếp tục được sử dụng vào buổi tối hoặc những thời điểm nhu cầu điện tăng cao.

Theo đơn vị vận hành lưới điện quốc gia, trong đợt nắng nóng kỷ lục tại bang Victoria hồi tháng 1, các hộ sử dụng cả điện mặt trời và pin lưu trữ lấy điện từ lưới ít hơn tới 80% so với những hộ chỉ có điện mặt trời.

Frank Calabria, Tổng Giám đốc Origin Energy, cho biết khoảng 25% khách hàng của công ty hiện đã tự sản xuất điện.

“Mỗi chiếc xe điện hay mỗi bình nước nóng nếu có thể thay đổi thời điểm lấy điện từ lưới đều góp phần giảm chi phí cho toàn hệ thống”, ông Calabria nói. “Khi nhu cầu điện vào giờ cao điểm giảm xuống, chi phí vận hành cũng giảm theo”.

Chính phủ Australia đặt mục tiêu đến năm 2030, 82% điện năng của cả nước sẽ đến từ các nguồn tái tạo, tăng từ khoảng 50% hiện nay.

Tim Buckley, Giám đốc Climate Energy Finance, cho rằng sự bùng nổ của pin lưu trữ đang giúp mục tiêu này trở nên khả thi hơn khi giảm đáng kể nhu cầu sử dụng các nhà máy điện khí vào ban đêm.

“Điện mặt trời đã thay thế điện than và giờ pin lưu trữ đang tiếp tục thay thế khí đốt”, ông Buckle nhận định.