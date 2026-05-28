Phú Thọ vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp sau 1 năm

Sáng 28/5, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Tỉnh ủy Phú Thọ đến 148 điểm cầu Đảng ủy các xã, phường trong toàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh, sau 1 năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu, hướng dẫn của Trung ương; các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị từng bước đi vào hoạt động ổn định, nền nếp, bảo đảm thông suốt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chung.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, việc sắp xếp, vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương đúng đắn, kịp thời, phù hợp với yêu cầu đổi mới và xu thế phát triển nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đây không chỉ là cơ hội để cơ cấu lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức mà còn góp phần chuyển mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang quản trị, từ điều hành hành chính sang kiến tạo, phục vụ.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy các cấp. Xác định rõ năm 2026 là “Năm nâng cao chất lượng đội ngũ cơ sở”, tập trung chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, sắp xếp đúng người, đúng việc; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu và có cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao về công tác tại cơ sở.

Các cấp, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; tiếp tục hoàn thiện bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; Tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, số hóa hồ sơ, liên thông dữ liệu, xây dựng nền hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Các điểm cầu xã, phường tham dự hội nghị.

Cùng với đó, tập trung triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, công trình tồn đọng, cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, phát triển kinh tế gắn chặt với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và toàn diện.

Khẩn trương rà soát, xây dựng phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, lấy ý kiến rộng rãi của Nhân dân, thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục theo quy định để bảo đảm toàn Đảng bộ tỉnh thực hiện xong trước ngày 30/6.

Trong quá trình thực hiện, cần quan tâm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách, bảo đảm ổn định tư tưởng và quyền lợi của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Bên cạnh đó, làm tốt công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; thực hiện quyết liệt, nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu, thời gian tới vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị phải quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn và nỗ lực nhiều hơn nữa.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần tiếp tục vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Ông Phạm Đại Dương giao Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến phát biểu tại hội nghị; khẩn trương rà soát, hoàn thiện báo cáo của tỉnh để báo cáo Trung ương bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.