Kết luận của Bộ Chính trị về hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 31/10, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận 202 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Công chức giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trong ngày đầu vận hành chính thức chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại phiên họp ngày 31/10/2025, sau khi nghe Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp tháng 10/2025 (Báo cáo số 523-BC/BTCTW, ngày 29/10/2025), Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận như sau:

1. Cơ bản thống nhất với các nội dung, đề xuất, kiến nghị nêu tại Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp tháng 10/2025.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương các cấp uỷ, tổ chức đảng, Đảng uỷ Chính phủ, Đảng uỷ Quốc hội, Ban Tổ chức Trung ương, các tỉnh uỷ, thành uỷ và đảng uỷ xã, phường, đặc khu… đã chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao; nỗ lực, khắc phục khó khăn, kịp thời hướng dẫn, xử lý, tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong thực tiễn triển khai hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

2. Yêu cầu các đảng uỷ, tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương, các ban, bộ, ngành Trung ương chủ động, khẩn trương triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và được giao tại các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Kết luận số 195-KL/TW, ngày 26/9/2025 về bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Triển khai thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ của Bộ Chính trị mới ban hành; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức đánh giá và bố trí, sử dụng cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc.

Tiếp tục tăng cường toàn diện cho cấp xã, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế để cấp xã chuyển mạnh trạng thái từ thụ động sang chủ động, từ quản lý sang quản trị và kiến tạo, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; giải quyết kịp thời nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

3. Giao Đảng uỷ Chính phủ, Đảng uỷ Quốc hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế, nhất là những vấn đề liên quan đến phân cấp, phân quyền, quy trình, thủ tục trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp (như: Tài chính, tài sản, quy hoạch, dự án, đất đai, trụ sở…), những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì giải quyết ngay, những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì khẩn trương bổ sung trong các nội dung trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính của các địa phương, rà soát, bãi bỏ ngay những thủ tục không cần thiết; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; toàn bộ các nhiệm vụ nêu trên phải hoàn thành trước ngày 15/12/2025.

4. Giao Đảng uỷ Chính phủ, lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành: Khẩn trương rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật của ngành, lĩnh vực để ban hành, sửa đổi, bổ sung ngay, bảo đảm tính khả thi trong phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, khắc phục tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là trong các lĩnh vực: Tài chính, khoa học, công nghệ, nội vụ, tư pháp, nông nghiệp và môi trường, xây dựng, giáo dục và đào tạo, đặc biệt là hạ tầng số; Tiếp tục chỉ đạo rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, có giải pháp tuyển dụng, bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ.

Chỉ đạo Bộ Tài chính sớm tham mưu bố trí kinh phí phục vụ số hoá tài liệu, đầu tư trang thiết bị, cải tạo cơ sở vật chất, đặc biệt ưu tiên các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, khó khăn; tham mưu, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và xử lý các cơ sở nhà, đất đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, hướng dẫn đồng bộ các phần mềm dùng chung; tích hợp các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm hiệu quả thực hiện chuyển đổi số cấp xã.

Hướng dẫn, tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định khen thưởng và tiến hành biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW trong toàn hệ thống chính trị; toàn bộ các nhiệm vụ nêu trên phải hoàn thành trước ngày 15/12/2025.

5. Giao Đảng uỷ Chính phủ, Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức, các hội quần chúng, các cơ quan báo chí thuộc Mặt trận Tổ quốc và các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ…, hoàn thành trong năm 2025.

6. Thống nhất chủ trương cập nhật, điều chỉnh ngay quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch chuyên ngành (bao gồm cả quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh) sau khi thực hiện điều chuyển, chuyển đổi công năng các cơ sở nhà, đất để sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao, các mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh và các mục đích khác phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương (thông qua giao đất, cho thuê đất... theo quy định của pháp luật về đất đai) để phát triển kinh tế - xã hội.

Giao Đảng uỷ Chính phủ, các tỉnh uỷ, thành uỷ lãnh đạo, chỉ đạo việc hướng dẫn, thực hiện nội dung trên; khẩn trương hoàn thành sắp xếp, bố trí tài sản công của các địa phương, kịp thời tháo gỡ, xử lý các vướng mắc phát sinh và báo cáo cấp có thẩm quyền.

7. Đồng ý giao ban thường vụ cấp uỷ cấp tỉnh chỉ đạo điều chỉnh quy chế làm việc của ban thường vụ đảng uỷ hoặc đảng uỷ, chi bộ cơ sở ở cơ quan, tổ chức nơi kết thúc hoạt động của đảng đoàn, ban cán sự đảng cho phù hợp để bảo đảm sự lãnh đạo của ban thường vụ cấp uỷ cấp tỉnh và cấp uỷ cấp trên trực tiếp.

8. Đồng ý uỷ quyền cho lãnh đạo ban xây dựng Đảng hoặc ban tổ chức đảng uỷ xã, phường, đặc khu được phép xác nhận phiếu nhận xét của chi uỷ, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác và gửi cho đảng uỷ cơ sở nơi đảng viên công tác để tạo thuận lợi trong thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên.

9. Yêu cầu các tỉnh uỷ, thành uỷ: Tiếp tục rà soát, thống kê việc sắp xếp, bố trí, xử lý, cải tạo, mua sắm tài sản công theo quy định và hướng dẫn của Trung ương. Chủ động hỗ trợ các khu vực khó khăn bằng kinh phí địa phương.

Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Cấp uỷ, chính quyền cấp tỉnh cần nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ cấp xã để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Cấp uỷ, chính quyền cấp xã cần chủ động liên hệ các sở, ban, ngành tại địa phương để được hướng dẫn tháo gỡ, xử lý các khó khăn, vướng mắc, bất cập trước khi kiến nghị lên cấp cao hơn.

10. Yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng khẩn trương, nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ còn tồn đọng, chưa làm tốt, chậm tiến độ đã được chỉ ra trong Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, nhất là các nội dung liên quan đến bố trí, sắp xếp cán bộ, cơ sở vật chất, quản lý tài sản công, điều kiện, phương tiện làm việc và giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thành trong năm 2025; kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu trên là cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương năm 2025.