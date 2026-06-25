Phụ tải vượt 20.000 MW: EVNNPC chủ động giải pháp bảo đảm điện mùa nắng nóng

(VTC News) -

Trong bối cảnh miền Bắc đang bước vào giai đoạn cao điểm mùa hè và dự báo tiếp tục xuất hiện các đợt nắng nóng trong thời gian tới, EVNNPC chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, đầu tư và quản trị vận hành nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho hơn 11 triệu khách hàng trên địa bàn quản lý.

Những tháng đầu năm 2026, khu vực miền Bắc ghi nhận sự phục hồi và tăng trưởng tích cực của nền kinh tế, đặc biệt tại các trung tâm công nghiệp lớn. Cùng với đó, nắng nóng xuất hiện sớm và kéo dài đã làm nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh trên toàn địa bàn 17 Công ty Điện lực thuộc EVNNPC.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 22/6/2026, công suất phụ tải cực đại (Pmax) toàn Tổng công ty đạt 20.482 MW, tăng 13,3% so với cùng kỳ và cao hơn 7,9% so với mức đỉnh của cả năm 2025. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử EVNNPC ghi nhận mức phụ tải vượt ngưỡng 20.000 MW. Sản lượng điện ngày lớn nhất đạt khoảng 442 triệu kWh, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều địa phương ghi nhận mức tăng trưởng phụ tải ở mức cao như Hà Tĩnh tăng 24%, Nghệ An tăng 23,5%, Bắc Ninh tăng 22,5%, Thái Nguyên tăng 17,8%, Quảng Ninh tăng 17,1%, Thanh Hóa tăng 16,2%, Ninh Bình tăng 15,5% và Phú Thọ tăng 14,6%. Hiện nay, Hải Phòng và Bắc Ninh là hai đơn vị có quy mô phụ tải vượt 3.000 MW. Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên đều đạt trên 2.000 MW.

Những con số trên phản ánh rõ nét sự phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sử dụng điện ngày càng gia tăng tại các địa phương miền Bắc. Đồng thời, đây cũng là áp lực không nhỏ đối với công tác quản lý vận hành và bảo đảm cung ứng điện của Tổng công ty trong các tháng cao điểm mùa hè.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, trong thời gian tới khu vực miền Bắc tiếp tục có khả năng xuất hiện các đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt cao. Thực tế những năm gần đây cho thấy phụ tải điện thường tăng mạnh trong các giai đoạn nắng nóng kéo dài, đặc biệt vào buổi trưa và buổi tối.

Trước tình hình đó, EVNNPC đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực vận hành hệ thống điện và bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho khách hàng.

Nhân viên Công ty Điện lực Thái Nguyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trong mùa nắng nóng.

Trong lĩnh vực đầu tư và kỹ thuật, Tổng công ty đã hoàn thành phần lớn khối lượng lắp đặt tụ bù theo kế hoạch, góp phần nâng cao chất lượng điện áp, giảm tổn thất điện năng và tăng khả năng mang tải của lưới điện. Công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên và khắc phục các khiếm khuyết trên lưới điện được triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm.

Đặc biệt, EVNNPC đang tích cực triển khai các dự án hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) với tổng quy mô 530 MW/1.060 MWh theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Riêng giai đoạn 1 dự kiến đưa vào vận hành 305 MW trong năm 2026.

Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao tính linh hoạt của hệ thống điện, hỗ trợ vận hành trong các thời điểm phụ tải tăng cao và thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng.

Song song với đó, Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành. Đến nay, EVNNPC đã thực hiện bảo dưỡng theo tình trạng thiết bị (CBM) cấp độ 2 và cấp độ 3 tại 92/145 trạm biến áp 110 kV; triển khai CBM cấp độ 2 đối với hơn 19.000 thiết bị trung áp trên toàn hệ thống.

Việc phát hiện sớm và xử lý kịp thời các khiếm khuyết thiết bị đã góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm thiểu nguy cơ sự cố trong mùa nắng nóng.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, EVNNPC cũng tích cực thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng sạch và sử dụng điện hiệu quả. Dự kiến đến hết tháng 6/2026, toàn Tổng công ty sẽ có 10.080 khách hàng phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với tổng công suất đạt 710,6 MW. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026 đã có thêm 8.481 khách hàng tham gia với tổng công suất 386,9 MW.

Kết quả này cho thấy sự đồng hành tích cực của người dân, doanh nghiệp cùng ngành điện trong thực hiện chủ trương sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển năng lượng xanh và bền vững.

Cùng với việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng lưới điện, EVNNPC tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, doanh nghiệp và khách hàng sử dụng điện lớn nhằm triển khai hiệu quả các chương trình sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong mùa nắng nóng.

Trong thời gian tới, EVNNPC sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thời tiết, tình hình phát triển phụ tải và nhu cầu sử dụng điện tại các địa phương; đẩy nhanh tiến độ các công trình lưới điện trọng điểm, các dự án BESS và các giải pháp hiện đại hóa lưới điện.

Tổng công ty cũng chuẩn bị đầy đủ các phương án vận hành, vật tư thiết bị dự phòng và nguồn nhân lực để sẵn sàng ứng phó với các tình huống thời tiết cực đoan có thể xảy ra.

Bên cạnh nỗ lực của ngành điện, EVNNPC khuyến nghị khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; ưu tiên sử dụng các thiết bị điện có hiệu suất cao; hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trong các khung giờ cao điểm và chủ động thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện tại cơ quan, doanh nghiệp và hộ gia đình.

Với sự chuẩn bị chủ động của ngành điện cùng sự đồng hành của khách hàng, EVNNPC quyết tâm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục trong các tháng cao điểm mùa hè năm 2026, phục vụ hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trên địa bàn quản lý.