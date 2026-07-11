Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự lễ an táng 63 hài cốt liệt sĩ tại Đồng Nai

Từ năm 2002 đến nay, Đội K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai đã tìm kiếm hàng nghìn vị trí, quy tập hơn 4.000 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh ở trong nước và Campuchia đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Đồng Nai. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, Đội K72 đã quy tập được 63 hài cốt liệt sĩ, trong đó 62 hài cốt được tìm thấy tại Campuchia và 1 hài cốt được quy tập trong nước.