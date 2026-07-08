Phó Thủ tướng: Chuyển đổi xanh, Net Zero phải trở thành động lực tăng trưởng mới

(VTC News) -

Nội dung trên được nêu trong bài phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại Diễn đàn “Năng lượng và Môi trường Thế giới - Việt Nam 2026” với chủ đề “Việt Nam cụ thể hóa con đường tới Net Zero”, ngày 8/7.

Diễn đàn do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam tổ chức.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia ngày càng cấp thiết.

Theo Phó Thủ tướng, chuyển dịch năng lượng là trọng tâm, đồng thời là động lực chính để hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng “0”. Quá trình này cần được triển khai theo lộ trình phù hợp, bảo đảm hiệu quả, công bằng và bền vững.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Diễn đàn “Năng lượng và Môi trường Thế giới - Việt Nam 2026” với chủ đề “Việt Nam cụ thể hóa con đường tới Net Zero”.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, công nghệ cùng các nguồn lực phục vụ chuyển đổi xanh.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương xây dựng các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển năng lượng sạch và hiện đại hóa hệ thống truyền tải điện; Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện hệ thống kiểm kê khí nhà kính quốc gia, thúc đẩy vận hành thị trường carbon; Đồng thời, giao Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước triển khai hiệu quả các công cụ tài chính xanh, tín dụng xanh và trái phiếu xanh nhằm huy động nguồn lực cho quá trình chuyển đổi.

Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ động rà soát quy hoạch, chuẩn bị danh mục dự án xanh, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các dự án năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải.

Cộng đồng doanh nghiệp cần coi chuyển đổi xanh và quản trị ESG là chiến lược phát triển lâu dài, không chỉ để đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh nhận định Net Zero đang trở thành tiêu chuẩn mới của năng lực cạnh tranh quốc gia và doanh nghiệp, tác động mạnh đến dòng vốn đầu tư, chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu.

Với Việt Nam, hiện thực hóa mục tiêu Net Zero không chỉ nhằm thực hiện các cam kết quốc tế mà còn là lựa chọn chiến lược để nâng cao chất lượng tăng trưởng, củng cố an ninh năng lượng và tăng sức chống chịu của nền kinh tế.

Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh nhận định Net Zero đang trở thành tiêu chuẩn mới của năng lực cạnh tranh quốc gia và doanh nghiệp, tác động mạnh đến dòng vốn đầu tư, chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu.

Theo ông Vinh, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn gặp khó khăn về vốn, công nghệ, nguồn nhân lực, dữ liệu phát thải và năng lực quản trị ESG. Vì vậy, chuyển đổi xanh cần có sự đồng hành của Nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính, địa phương và đối tác quốc tế.

Tại các phiên thảo luận, đại diện các bộ, ngành, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp thống nhất rằng bảo đảm an ninh năng lượng và chuyển dịch xanh không phải là hai mục tiêu đối lập mà cần được triển khai đồng thời trên cơ sở phát triển hệ thống năng lượng hiện đại, đa dạng nguồn cung, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Đại diện Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác và đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Nhiều doanh nghiệp và tổ chức tài chính cũng chia sẻ kinh nghiệm về huy động tài chính bền vững, phát triển chuỗi giá trị phát thải thấp và triển khai các mô hình quản trị ESG nhằm mở rộng cơ hội hợp tác với các nhà đầu tư quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra Triển lãm “Con đường xanh - Net Zero Việt Nam” với hơn 50 gian hàng giới thiệu các mô hình, công nghệ, sản phẩm và sáng kiến xanh của các địa phương và doanh nghiệp, góp phần kết nối đầu tư, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy hợp tác phục vụ quá trình chuyển đổi xanh.