Phố đi bộ Hồ Gươm sạch bóng hàng rong, vỉa hè thông thoáng bất ngờ

Thời gian qua, khu vực phố đi bộ quanh Hồ Gươm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) ghi nhận nhiều thay đổi rõ rệt. Không gian thông thoáng hơn, đặc biệt tình trạng bán hàng rong tràn lan trên vỉa hè gần như không còn. Sự chuyển biến này góp phần cải thiện đáng kể môi trường sinh hoạt công cộng, mang lại trải nghiệm dễ chịu hơn cho người dân và du khách.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trong ngày nghỉ thứ 2 dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, không khí tại phố đi bộ có phần trầm lắng hơn so với các kỳ nghỉ trước. Lượng người đổ về khu vực này không quá đông, nhiều đoạn tuyến xuất hiện khoảng trống, tạo cảm giác khác biệt so với cảnh chen chúc thường thấy.
Điểm dễ nhận thấy nhất là vỉa hè các tuyến phố xung quanh hồ không còn bị chiếm dụng để bày bán hàng hóa.
Trên các trục như Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền hay khu vực nút giao Tràng Tiền - Hàng Bài - Hàng Khay, tình trạng hàng quán tự phát hầu như không xuất hiện. Nhờ đó, người đi bộ có thể di chuyển thuận lợi, không phải né tránh hay len lỏi như trước.
Sự thay đổi này khiến nhiều người du khách bất ngờ khi quay lại phố đi bộ trong dịp nghỉ lễ. Không gian rộng rãi hơn, ít tiếng mời chào, tạo cảm giác thoải mái cho người dạo bộ quanh hồ.
Tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, lượng người tập trung khá đông. Các hoạt động kinh doanh xung quanh được bố trí gọn gàng, không lấn chiếm phần diện tích dành cho người đi bộ.
“Trước đây đi dạo thường xuyên gặp người bán hàng rong mời chào, có lúc cảm thấy bất tiện. Nay không còn tình trạng đó, vỉa hè rộng rãi hơn, đi lại cũng dễ dàng”, chị Trang, ở Hà Nội chia sẻ.
Không gian thông thoáng cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời. Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đến khu vực hồ để dạo bộ, tham gia các hoạt động giải trí mà không còn lo ngại tình trạng chen chúc.
“So với những năm trước, khu vực này bớt đông hơn nhưng lại dễ đi lại. Trẻ con có chỗ chạy nhảy, người lớn cũng thấy thoải mái hơn,” chị Ngọc Anh, ở Hà Nội chia sẻ.
Thời gian qua, Công an phường Hoàn Kiếm, đã tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý các vi phạm liên quan đến trật tự đô thị, trong đó có khu vực phố đi bộ. Công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên, kết hợp tiếp nhận phản ánh của người dân qua ứng dụng iHanoi.
Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục duy trì việc kiểm tra, xử lý nhằm giữ ổn định trật tự, tránh tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè.
Năm nay, thời tiết trong suốt kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khá dễ chịu, nắng nhẹ, không quá oi bức. Điều kiện thuận lợi khiến nhiều người chọn dạo bộ, vui chơi cùng gia đình thay vì di chuyển xa.
Kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay kéo dài 3 ngày, từ ngày 25-27/4. Ngay sau đó, người lao động tiếp tục bước vào kỳ nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 trong 4 ngày, từ 30/4 đến hết 3/5.
