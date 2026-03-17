Dẹp hàng quán lấn chiếm gầm cầu đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Đại diện Công an phường Đống Đa (Hà Nội) cho biết, chiều 16/3, lực lượng chức năng kiểm tra tình trạng lấn chiếm hành lang tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, yêu cầu các hộ kinh doanh vi phạm tự tháo dỡ công trình, hạng mục vi phạm. Đồng thời, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng cũng tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ các hạng mục không chấp hành quy định.

Các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè hoặc làm thay đổi hiện trạng khu vực dưới chân tuyến đường sắt trên cao đều bị nghiêm cấm và xử lý theo quy định.

Công an phường Đống Đa xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị.

Công an phường xử phạt 6 trường hợp vi phạm trật tự đô thị với tổng số tiền 9,4 triệu đồng. Trong đó có 3 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, 2 trường hợp sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh, 1 trường hợp sử dụng lòng đường để kinh doanh, cùng các lỗi để xe máy dưới lòng đường và ô tô đỗ tại khu vực có biển cấm.

Theo đại diện Công an phường Đống Đa, sau khi xử lý, những hộ vi phạm đều ký cam kết không tái phạm và tháo dỡ toàn bộ hạng mục lấn chiếm, khôi phục nguyên trạng ban đầu của lòng đường, vỉa hè.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ duy trì kiểm tra thường xuyên, tăng cường lực lượng công an và tổ tự quản để giám sát khu vực nhằm kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các hành vi vi phạm trật tự đô thị.

Trước đó, tại khu vực dưới chân tuyến đường sắt trên cao tại phố Yên Lãng, nhiều hàng quán mọc lên với đủ loại hình như quán cà phê, quán bia, quán ăn và dịch vụ trông giữ xe.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đăng tải bài viết “Nhếch nhác hàng quán, rác thải bủa vây dọc tuyến metro Cát Linh – Hà Đông”, phản ánh tình trạng nhiều hàng quán mọc lên tràn lan dưới chân tuyến đường sắt trên cao, rác thải và phế liệu bị vứt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị.

Đặc biệt tại phố Yên Lãng, khu vực dưới gầm tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông bị một số hộ kinh doanh lấn chiếm làm nơi bán hàng, để xe, thậm chí tập kết vật liệu xây dựng.

Bên cạnh đó, tại nhiều vị trí dưới chân tuyến và dọc các ga metro cũng xuất hiện tình trạng rác thải bủa vây, trong khi nhiều gầm cầu bị tận dụng làm nơi kinh doanh, buôn bán, xe máy đỗ tràn lan, gây mất mỹ quan đô thị.

Ngay sau khi bài báo được đăng tải, Công an phường Đống Đa khẩn trương ra quân kiểm tra, xử lý các điểm vi phạm.