Bờ Hồ Hoàn Kiếm về đêm la liệt bàn ghế quán cóc, vỉa hè bị lấn chiếm

Tối 25/11, xung quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm, bàn ghế, hàng quán, trải la liệt khiến lối đi bộ bị thu hẹp; rác thải và khói than lan tỏa khắp không gian.
Bàn ghế quán cóc phủ kín một đoạn dài bờ Hồ Hoàn Kiếm tối 25/11, khiến lối đi bộ bị thu hẹp.
Hàng loạt bộ bàn ghế nhựa xanh, đỏ xếp tràn sang phần vỉa hè dành cho người đi bộ.
Quầy đồ nướng bày ngay trên hè phố, khói lan tỏa, gây mất vệ sinh và mỹ quan đô thị.
Khách ngồi tràn lan ra sát mép hồ.
Người bán hàng sử dụng than củi để nướng ngô, khoai... ngay trên hè.
Tràn lan hàng quán, chiếm hoàn toàn không gian công cộng.
Bàn ghế nhựa đặt giấu trong khu vực vườn hoa, phá vỡ cảnh quan vốn sạch đẹp của hồ.
Người đi bộ buộc phải chen qua lối đi chỉ còn một nửa chiều rộng.
Lượng người đổ về khu vực hồ ngày càng đông khiến tình trạng lấn chiếm vỉa hè trở nên phức tạp hơn.
Bàn ghế kéo dài, không còn khoảng trống cho người đi bộ trên vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng.
Trên phố Lê Thái Tổ, đối diện Nhà hàng Thủy Tạ, hàng loạt ghế nhựa được bày kín khiến vỉa hè gần như không còn khoảng trống cho người đi bộ.
Những hình ảnh lộn xộn này làm giảm mỹ quan của không gian đô thị tại trung tâm Thủ đô.
