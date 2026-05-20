Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh livestream bán vải, chốt hơn 31 tấn đơn hàng

Ngày 20/5, Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng TikTok Shop, Viettel Post và UBND xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình livestream quảng bá, tiêu thụ vải thiều và nông sản địa phương trên nền tảng số.

Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia trực tiếp của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh trong vai trò livestream bán hàng, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh (thứ 5 từ trái qua) và các đại biểu chụp ảnh cùng vợ chồng cầu thủ Quang Hải sau phiên livestream.

Phiên livestream diễn ra trong hai khung giờ từ 12h đến 14h và từ 14h đến hơn 17h cùng ngày, thu hút sự tham gia của nhiều TikToker, KOLs và nghệ sĩ nổi tiếng như cầu thủ Nguyễn Quang Hải cùng vợ, diễn viên Anh Đào…

Tại buổi phát trực tiếp, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cùng ê-kíp livestream giới thiệu quy trình chăm sóc, thu hoạch, đóng gói vải thiều bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm. Nhiều câu hỏi liên quan đến sản lượng, thời gian thu hoạch, kiểm soát chất lượng và đầu ra sản phẩm cũng được giải đáp trực tiếp.

Theo Ban tổ chức, sau hai phiên livestream đã có hơn 832.000 lượt xem, chốt thành công 4.827 đơn hàng với tổng khối lượng hơn 31 tấn vải thiều. Ngoài ra, chương trình còn tiêu thụ được 537 chai mật ong và gần 3 tạ mỳ Chũ.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho biết, hoạt động livestream nhằm giúp người tiêu dùng cả nước trực tiếp thấy được chất lượng, độ ngon ngọt của vải thiều Bắc Ninh, đồng thời mở rộng kênh tiêu thụ nông sản trên nền tảng thương mại điện tử.

“Việc lãnh đạo tỉnh trực tiếp tham gia livestream cũng là cam kết của Bắc Ninh về chất lượng nông sản địa phương, đặc biệt là vải thiều và các sản phẩm OCOP”, ông Thịnh nhấn mạnh.

Ông Phạm Văn Thịnh và ê-kíp livestream giới thiệu quả vải.

Đây không phải lần đầu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tham gia quảng bá nông sản trên nền tảng số. Trước đó, trong mùa vải năm 2025, ông Phạm Văn Thịnh cũng trực tiếp livestream hỗ trợ tiêu thụ vải thiều trong chương trình “Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn - Tự hào nông sản Việt”.

Hoạt động livestream lần này được xem là bước đi tiếp theo của Bắc Ninh trong thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản và hỗ trợ người dân nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Đây là một trong những hoạt động nổi bật bên lề hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các nông sản chủ lực, đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh năm 2026, dự kiến diễn ra ngày 28/5 tới.