Những phát biểu đáng chú ý của lãnh đạo Nga và Trung Quốc

Tổng thống Putin ca ngợi mối quan hệ hai nước. (Video: AP)

Ngày 20/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân tại Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm kéo dài hai ngày với lịch làm việc dày đặc của nhà lãnh đạo Nga. Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã có những phát biểu quan trọng.

Ông Putin: Quan hệ Nga - Trung đang ở tầm cao chưa từng có

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định quan hệ Nga - Trung không bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài và có thể trở thành hình mẫu cho các quốc gia khác. Ông nói: "Quan hệ Nga-Trung đã đạt đến tầm cao chưa từng có và vẫn đang tiếp tục phát triển. Quan hệ của chúng ta tự chủ và độc lập với tình hình toàn cầu hiện nay, đồng thời là hình mẫu cho quan hệ hiện đại giữa các quốc gia và dân tộc".

Ông Putin mô tả Nga và Trung Quốc là "đối tác thương mại quan trọng của nhau". Nhà lãnh đạo Nga nói: "Năm 2025, kim ngạch thương mại đạt gần 240 tỷ USD, và cơ cấu của nó đã mở rộng, bao gồm cả hàng hóa có giá trị gia tăng cao. Các doanh nghiệp cũng đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng của thương mại đối ứng".

Ông cho rằng hai nước đã xây dựng được một cơ chế hợp tác thương mại ổn định và ít chịu tác động từ bên ngoài. "Trên thực tế, chúng ta đã xây dựng một hệ thống thương mại song phương ổn định, được bảo vệ khỏi ảnh hưởng bên ngoài và các xu hướng tiêu cực trên thị trường toàn cầu", ông nói.

Ông Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay khi buổi lễ bắt đầu. (Nguồn: AP)

Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh Moskva sẵn sàng duy trì nguồn cung năng lượng ổn định cho Trung Quốc. Ông phát biểu: "Tôi muốn chỉ ra rằng Nga và Trung Quốc đang tích cực hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Chúng tôi là một trong những nhà xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt tự nhiên (bao gồm cả khí hóa lỏng) và than đá lớn nhất sang Trung Quốc. Tất nhiên, chúng tôi sẵn sàng tiếp tục đảm bảo nguồn cung cấp không gián đoạn và đáng tin cậy cho tất cả các loại nhiên liệu này cho thị trường Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng".

Nói về cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, ông Putin cho biết: "Cuộc hội đàm hôm nay diễn ra trong bầu không khí ấm áp, thân thiện và mang tính xây dựng. Tất cả các lĩnh vực hợp tác song phương quan trọng đều được thảo luận chi tiết".

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Moskva và Bắc Kinh đều theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ vì hòa bình và ổn định toàn cầu. Ông phát biểu: "Chúng tôi đã trao đổi ý kiến với lãnh đạo Trung Quốc về các vấn đề quốc tế thiết yếu, sau đó đã thông qua tuyên bố chung, tái khẳng định các nguyên tắc chung của hai nước. Điều quan trọng nhất là Nga và Trung Quốc cam kết theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập và tự chủ, khi hai nước có sự tương tác chiến lược chặt chẽ và đóng vai trò quan trọng, ổn định trên trường quốc tế. Chúng tôi đang hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng chung".

Đáng chú ý, ông Putin gọi ông Tập Cận Bình là “người bạn thân thiết”, đồng thời trích dẫn câu thành ngữ Trung Quốc “Một ngày không gặp tựa ba thu”.

“Người bạn thân thiết của tôi! Người Trung Quốc có câu ‘Một ngày không gặp tựa ba thu’. Chúng tôi thực sự rất vui mừng được gặp ông. Chúng tôi giữ liên lạc thường xuyên, cả trực tiếp và thông qua các trợ lý của chúng tôi trong chính phủ”, nhà lãnh đạo Nga nói.

Chủ tịch Tập Cận Bình: Kiên định thúc đẩy phối hợp chiến lược “lưng tựa lưng”

Về phía Trung Quốc, ông Tập Cận Bình cho biết thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng mạnh bất chấp bối cảnh quốc tế khó khăn.

"Thương mại song phương đã vượt mốc 200 tỷ USD trong năm thứ ba liên tiếp, bất chấp những điều kiện bên ngoài đầy thách thức. Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, kim ngạch thương mại đã tăng khoảng 20%", ông nói, đồng thời gọi đây là một "thành tựu đáng kể".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón Tổng thống Nga Putin. (Nguồn: AP)

Ông Tập nhận định quan hệ giữa Bắc Kinh và Moskva "được xem là hình mẫu cho kiểu quan hệ mới giữa các cường quốc".

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng nhấn mạnh hai nước cần tiếp tục là chỗ dựa chiến lược của nhau. Bên cạnh đó, Trung Quốc và Nga cần thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới trong những lĩnh vực như kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và đổi mới công nghệ. Ông nói: "Chúng ta nên thúc đẩy các động lực mới trong nền kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, đổi mới công nghệ và khuyến khích hợp tác cùng có lợi trên quy mô lớn".

Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi Nga tận dụng đà phát triển tích cực trong quan hệ song phương để thúc đẩy liên kết các chiến lược phát triển dài hạn. "Cần phải tận dụng động lực thuận lợi này và làm sâu sắc thêm hợp tác trong việc liên kết chương trình 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc với các mục tiêu phát triển quốc gia của Nga đến năm 2030", ông nhấn mạnh.

Theo ông Tập Cận Bình, tình hữu nghị giữa hai nước đang nhận được sự ủng hộ ngày càng lớn từ thế hệ trẻ, trong bối cảnh người dân hai nước ngày càng hiểu và gần gũi nhau hơn. Ông cho biết: "Tình hữu nghị Trung Quốc-Nga đang ngày càng được giới trẻ ủng hộ khi hai quốc gia xích lại gần nhau hơn và hiểu nhau hơn".

Nhà lãnh đạo Trung Quốc kết luận: "Trung Quốc và Nga phải ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của mỗi nước. Điều quan trọng là tiếp tục công việc đã bắt đầu, mở ra những chân trời mới và hỗ trợ lẫn nhau hơn nữa trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi và mối quan ngại chính của hai nước, duy trì đối thoại và liên lạc ở nhiều cấp độ, không ngừng tăng cường lòng tin chính trị lẫn nhau giữa hai nước".