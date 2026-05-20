Phần thưởng lớn cho đội vô địch giải bóng đá nữ Quốc gia 2026

Giải Bóng đá nữ Vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 có 7 đội bóng tham dự, gồm: Hà Nội I, Hà Nội II, Thái Nguyên T&T, Than KSVN, Phong Phú Hà Nam, TP. Hồ Chí Minh I và TP. Hồ Chí Minh II. Đội vô địch sẽ nhận 500 triệu đồng tiền thưởng.

Đây là năm thứ 15 liên tiếp, giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia nhận được sự đồng hành của Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc trên cương vị là Nhà tài trợ chính của giải đấu.

Các đội bóng thi đấu vòng tròn 2 (hai) lượt (sân nhà và sân khách) tại các địa phương để tính điểm, xếp hạng chung cuộc; lượt đi sẽ khởi tranh từ ngày 20/6 đến 19/7/2026; Lượt về từ ngày 23/7 đến 21/8/2026. Đội Vô địch tại Giải Bóng đá nữ Vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 sẽ đại diện Việt Nam tham dự Giải Bóng đá nữ Vô địch các Câu lạc bộ châu Á (AFC Women’s Champions League) mùa giải 2027/28.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký VFF - Nguyễn Văn Phú nói: “Năm 2026 đánh dấu năm thứ 15 liên tiếp Thái Sơn Bắc đồng hành cùng bóng đá nữ Việt Nam - một hành trình bền bỉ, trách nhiệm và đầy tâm huyết đối với sự phát triển của bóng đá nữ nước nhà.

Trong suốt chặng đường đó, Thái Sơn Bắc không chỉ là nhà tài trợ mà còn là đối tác luôn chia sẻ với VFF tầm nhìn phát triển bóng đá nữ theo hướng ổn định, chuyên nghiệp và bền vững. Sự đồng hành lâu dài của Thái Sơn Bắc đã góp phần quan trọng duy trì và nâng cao chất lượng giải đấu, tạo thêm động lực để các câu lạc bộ đầu tư, đồng thời mở ra nhiều cơ hội thi đấu, phát triển cho các nữ cầu thủ”.

Theo ông Trần Anh Minh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc, giải Bóng đá Nữ Vô địch Quốc gia không chỉ là nơi tranh tài của các nữ cầu thủ xuất sắc nhất mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc phát hiện, đào tạo và bổ sung lực lượng cho các đội tuyển quốc gia. Thực tế cho thấy, nhiều cầu thủ trưởng thành từ giải đấu đã và đang đóng góp tích cực vào những thành tích nổi bật của bóng đá nữ Việt Nam tại đấu trường khu vực và châu lục.