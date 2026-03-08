08/03/2026 20:03:17 +07:00

Phố cà phê đường tàu Hà Nội lại đông nghịt khách Tây sau đợt tháo dỡ vi phạm

08/03/2026 20:03:17 +07:00
(VTC News) -

Sau đợt tháo dỡ vi phạm hành lang an toàn đường sắt, nhiều quán tại phố cà phê đường tàu vẫn bày bàn ghế sát đường ray, đông nghịt khách Tây đến chụp hình.

Video: Phố cà phê đường tàu Hà Nội lại đông nghịt khách Tây sau đợt tháo dỡ vi phạm.

Chiều 8/3, theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VTC News, khu vực phố cà phê đường tàu đoạn từ phố Trần Phú đến phố Phùng Hưng (phường Hoàn Kiếm Hà Nội) vẫn thu hút đông du khách nước ngoài đến tham quan, chụp ảnh.

Chiều 8/3, theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VTC News, khu vực phố cà phê đường tàu đoạn từ phố Trần Phú đến phố Phùng Hưng (phường Hoàn Kiếm Hà Nội) vẫn thu hút đông du khách nước ngoài đến tham quan, chụp ảnh.

Trước đó, ngày 5/3, hàng chục hộ kinh doanh tại khu vực này đã tháo dỡ biển hiệu, mái che, bậc bệ cùng nhiều hạng mục vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt theo yêu cầu của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị tại Hà Nội.

Trước đó, ngày 5/3, hàng chục hộ kinh doanh tại khu vực này đã tháo dỡ biển hiệu, mái che, bậc bệ cùng nhiều hạng mục vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt theo yêu cầu của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị tại Hà Nội.

Tại một số điểm dọc tuyến, bàn ghế vẫn được bày sát khu vực đường ray để phục vụ khách, lấn vào hành lang an toàn giao thông đường sắt tại Hà Nội.

Tại một số điểm dọc tuyến, bàn ghế vẫn được bày sát khu vực đường ray để phục vụ khách, lấn vào hành lang an toàn giao thông đường sắt tại Hà Nội.

Khu vực phố cà phê đường tàu từ lâu trở thành điểm đến thu hút du khách, đặc biệt là khách quốc tế, nhờ các quán cà phê nằm sát tuyến đường sắt tại Hà Nội. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh và việc du khách tụ tập đông người trong phạm vi hành lang an toàn đường sắt tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Khu vực phố cà phê đường tàu từ lâu trở thành điểm đến thu hút du khách, đặc biệt là khách quốc tế, nhờ các quán cà phê nằm sát tuyến đường sắt tại Hà Nội. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh và việc du khách tụ tập đông người trong phạm vi hành lang an toàn đường sắt tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tại một số vị trí, các cửa hàng bày dãy bàn ghế kéo dài, với hơn 10 bàn đặt sát khu vực đường ray để phục vụ khách.

Tại một số vị trí, các cửa hàng bày dãy bàn ghế kéo dài, với hơn 10 bàn đặt sát khu vực đường ray để phục vụ khách.

Ngay cả khi ngồi sát tường nhà, khoảng cách giữa du khách và đoàn tàu khi chạy qua cũng chỉ còn vài chục centimet, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ngay cả khi ngồi sát tường nhà, khoảng cách giữa du khách và đoàn tàu khi chạy qua cũng chỉ còn vài chục centimet, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trước khi tàu chạy qua khoảng 5 phút, nhiều chủ quán thường hô lớn hoặc thổi còi để nhắc du khách đứng dạt vào phía trong. Một số người còn ra sát đường ray để điều tiết, yêu cầu khách không tiến quá gần. Tuy nhiên, việc nhắc nhở này chủ yếu mang tính tạm thời, phụ thuộc vào thời điểm tàu chạy nên khó bảo đảm khoảng cách an toàn theo quy định.

Trước khi tàu chạy qua khoảng 5 phút, nhiều chủ quán thường hô lớn hoặc thổi còi để nhắc du khách đứng dạt vào phía trong. Một số người còn ra sát đường ray để điều tiết, yêu cầu khách không tiến quá gần. Tuy nhiên, việc nhắc nhở này chủ yếu mang tính tạm thời, phụ thuộc vào thời điểm tàu chạy nên khó bảo đảm khoảng cách an toàn theo quy định.

Phố cà phê đường tàu Hà Nội lại đông nghịt khách Tây sau đợt tháo dỡ vi phạm - 8
Phố cà phê đường tàu Hà Nội lại đông nghịt khách Tây sau đợt tháo dỡ vi phạm - 9

Thậm chí khi tàu chuẩn bị đi qua, nhân viên đường sắt vừa kéo rào chắn, vừa liên tục yêu cầu du khách rời khỏi khu vực nguy hiểm sát đường ray.

Phố cà phê đường tàu Hà Nội lại đông nghịt khách Tây sau đợt tháo dỡ vi phạm - 10
Phố cà phê đường tàu Hà Nội lại đông nghịt khách Tây sau đợt tháo dỡ vi phạm - 11

Khi tàu hỏa chạy qua, nhiều du khách ngồi dọc hai bên tuyến đường sắt, chỉ cách đoàn tàu chưa đầy 1m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Phố cà phê đường tàu Hà Nội lại đông nghịt khách Tây sau đợt tháo dỡ vi phạm - 12
Phố cà phê đường tàu Hà Nội lại đông nghịt khách Tây sau đợt tháo dỡ vi phạm - 13

Sau khi tàu đi qua, nhiều hàng quán lại đưa bàn ghế ra sát khu vực đường ray để phục vụ du khách ngồi uống nước, chụp ảnh.

Nhiều du khách tìm đến khu vực phố cà phê đường tàu ở Hà Nội để tận mắt chứng kiến cảnh tàu chạy qua. Thậm chí, một số người còn đặt nắp chai lên đường ray để quan sát khi chúng bị đoàn tàu cán dẹt.

Nhiều du khách tìm đến khu vực phố cà phê đường tàu ở Hà Nội để tận mắt chứng kiến cảnh tàu chạy qua. Thậm chí, một số người còn đặt nắp chai lên đường ray để quan sát khi chúng bị đoàn tàu cán dẹt.

“Tôi biết đến địa điểm này qua mạng xã hội và thấy khá đặc biệt. Khi đến nơi, nhân viên đường sắt có nhắc không đứng gần đường ray. Tuy nhiên sau đó chủ quán nói có thể vào trong ngồi uống cà phê và chờ tàu chạy qua. Tôi không nghĩ khoảng cách với đường tàu lại gần đến vậy”, một du khách đến từ Anh chia sẻ.

“Tôi biết đến địa điểm này qua mạng xã hội và thấy khá đặc biệt. Khi đến nơi, nhân viên đường sắt có nhắc không đứng gần đường ray. Tuy nhiên sau đó chủ quán nói có thể vào trong ngồi uống cà phê và chờ tàu chạy qua. Tôi không nghĩ khoảng cách với đường tàu lại gần đến vậy”, một du khách đến từ Anh chia sẻ.

Phố cà phê đường tàu Hà Nội lại đông nghịt khách Tây sau đợt tháo dỡ vi phạm - 16
Phố cà phê đường tàu Hà Nội lại đông nghịt khách Tây sau đợt tháo dỡ vi phạm - 17

Sau khi lực lượng chức năng yêu cầu xử lý các vi phạm liên quan đến hành lang an toàn giao thông đường sắt, nhiều biển hiệu và ghế ngồi tại khu vực phố cà phê đường tàu ở Hà Nội đã được tháo dỡ.

Phố cà phê đường tàu Hà Nội lại đông nghịt khách Tây sau đợt tháo dỡ vi phạm - 18
Phố cà phê đường tàu Hà Nội lại đông nghịt khách Tây sau đợt tháo dỡ vi phạm - 19

Một số quán cà phê yêu cầu khách chỉ ngồi trong khuôn viên cửa hàng, thay vì bày bàn ghế tràn ra sát đường ray như trước.

Minh Đức
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn