Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ xe khách lao khỏi cao tốc, 4 người chết

(VTC News) -

Chỉ đạo trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu tại Công điện số 48 về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn TP Hà Nội.

Lúc 0h20 ngày 17/7 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (thuộc địa bàn xã Chương Dương, TP Hà Nội), ô tô chở khách mang biển kiểm soát 20C-117.22 tự lật xe, làm chết 4 người và nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo tới người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo lãnh đạo UBND TP Hà Nội và lực lượng Công an, y tế tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an TP Hà Nội và Công an các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý xử lý nghiêm đối với lái xe, chủ xe hoặc nhà xe và các cá nhân liên quan trong trường hợp để xảy ra vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, an toàn của phương tiện, việc chấp hành quy định của lái xe... trong vụ tai nạn.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng cần chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô (đặc biệt là xe chở hàng, chở người số lượng lớn); rà soát hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm quy định về kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện.

Thủ tướng giao Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội phải trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai ngay các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập; đồng thời khẩn trương làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan vụ tai nạn.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe đối với xe ô tô thuộc phạm vi quản lý trong vụ tai nạn, nhất là kiểm tra về điều kiện an toàn của phương tiện, thời gian lái xe liên tục của các tài xế, công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên các tuyến đường địa phương... Từ đó, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm (nếu có).

Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chủ động có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả để đẩy lùi, giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm tốt nhất an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho Nhân dân.

Các địa phương cần rà soát, sửa chữa, lắp đặt bổ sung biển báo giao thông nhằm bảo đảm an toàn đối với các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt lưu ý các tuyến quốc lộ được phân cấp quản lý, đường địa phương…; tăng cường cảnh báo nguy hiểm trên các tuyến đường để phòng tránh tai nạn đối với người tham gia giao thông.