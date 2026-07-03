‘Phía bên kia thành phố’ tập 26: Tuyết Lan xin lỗi Cương và Khuê

(VTC News) -

Trích đoạn “Phía bên kia thành phố” tập 26.

Trong tập trước, Tuyết Lan (Tú Quyên) vô tình tìm thấy nhật ký và tài khoản mạng xã hội của anh trai, cô phát hiện Huy vốn là người chủ động gây hấn với Khuê do áp lực học tập quá lớn từ mẹ. Sự thật này khiến Lan nhận ra mình mù quáng trả thù sai người.

Ở một diễn biến khác, nhờ lá đơn xin giảm nhẹ của mẹ con Khuê, Cương (Võ Hoài Vũ) chỉ phải nhận án 1 năm tù treo và được tiếp tục đi học. Tuy nhiên, vì mặc cảm và không muốn Khuê khó xử, Cương đã quyết định chuyển sang một ngôi trường mới.

Cương nhận án 1 năm tù treo và được đi học trở lại

Tập 26 Phía bên kia thành phố, Tuyết Lan nhờ Tiến hỗ trợ để hẹn cả Cương và Khuê ra bãi sông với lý do đối phương đang gặp chuyện chẳng lành. Tại đây, Lan đã dũng cảm đối diện với sự ghẻ lạnh của hai người bạn để nói ra lời xin lỗi chân thành.

Lan thú nhận sau khi đọc nhật ký của anh trai, cô đã biết Cương và Khuê không hề gây ra cái chết của Huy. Trước yêu cầu của Khuê (Thái Vũ) về việc phải tháo bỏ “mặt nạ giả dối”, Lan rơi nước mắt thú nhận mọi âm mưu chia rẽ tình bạn của cả hai trong thời gian qua.

Tại ngôi trường mới, Cương nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của nhóm học sinh hư hỏng. Giữ đúng lời hứa với mẹ là sẽ không dùng bạo lực giải quyết vấn đề, Cương chỉ biết đứng im chịu trận khi bị đám đông vây đánh bầm dập.

Khuê cũng ở đó và chịu đánh cùng Cương, cả hai cùng ngồi chờ tại đồn công an

khiến bà Xuân (Huyền Sâm) và bà Phúc (Khánh Linh) vô cùng xót xa.

Tuy nhiên, chính biến cố này lại trở thành chất xúc tác mạnh mẽ giúp mối quan hệ giữa hai gia đình Xuân - Phúc hàn gắn hoàn toàn. Sau khi nghe Khuê giải thích rằng Cương bị đánh nhưng không hề đánh trả, bà Phúc đã xúc động rơi nước mắt.

Mâu thuẫn giữa hai gia đình được hóa giải

Khoảnh khắc hai người mẹ nắm tay nhau khẳng định: “Từ bây giờ cho dù có chuyện gì xảy ra, chị em mình vẫn phải ở bên nhau nhé” đã đánh dấu sự trở lại của một tình bạn đẹp giữa hai gia đình.

Tập 26 “Phía bên kia thành phố” sẽ lên sóng lúc 21h00 ngày 3/7 trên VTV1.