'Phía bên kia thành phố' tập 25: Tuyết Lan sững sờ trước di ngôn anh trai

(VTC News) -

Trích đoạn “Phía bên kia thành phố” tập 25.

Trong tập trước, Khuê (Thái Vũ) quay trở lại trường học nhưng lại không thể giải được những bài toán đơn giản do ảnh hưởng của chấn thương sọ não. Cậu rơi vào hoảng loạn khi bị nhóm của Thái (Nguyên Thành) mỉa mai về sự sa sút của mình.

Dù bản thân đang gặp khó khăn, Khuê vẫn nỗ lực tìm đến vựa đồng nát để mắng Cương (Võ Hoài Vũ) một trận, thuyết phục Cương quay lại trường để báo hiếu cho mẹ. Cảm động trước tấm lòng của bạn, Cương quyết định đi học lại nhưng xin chuyển sang một ngôi trường mới để Khuê không phải khó xử khi chạm mặt hằng ngày.

Khuê tìm đến vựa đồng nát để gặp Cương

Trong tập 25 Phía bên kia thành phố, những nút thắt về lòng thù hận và tội lỗi bắt đầu được gỡ bỏ. Tuyết Lan (Tú Quyên) xem được đoạn clip nhắn gửi của anh trai (Huy) trước khi chết.

Trong video, Huy thừa nhận mình là người tồi tệ và dặn em gái đừng tiếc thương cho mình nữa. Sự thật này giúp Lan hiểu ra bản chất của anh trai và nhận ra rằng Cương không hề vô cớ làm điều tệ hại với Huy.

Quá ân hận vì những chiêu trò trả thù nhắm vào đôi bạn thân thời gian qua, Lan lập tức tìm cách liên lạc để gặp Cương nhưng lại bị mẹ mình (bà Nhung) phát hiện.

Ở một diễn biến khác, một bước ngoặt lớn xảy ra với gia đình Cương. Bà Xuân (Huyền Sâm) bất ngờ tìm tới nhà bà Phúc (Khánh Linh) khiến mọi người ngỡ ngàng. Hóa ra, bà Xuân chấp nhận viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Cương. Nhờ vậy, Cương thoát khỏi cảnh tù tội và chỉ phải nhận mức án 1 năm tù treo.

Niềm vui vỡ òa khi Cương báo tin cho Tiến (Trung Anh) rằng mình vẫn được đi học và sẽ có cơ hội tốt nghiệp cùng bạn bè. Dù hai gia đình Xuân - Phúc vẫn chưa thể lấy lại sự thân mật như xưa và còn cư xử khá khách sáo sau khi rời tòa, nhưng sự giúp của mẹ Khuê đã giúp gia đình Cương tránh được một bi kịch lớn.

Screenshot 2026-07-02 104641.png

Liệu Tuyết Lan có thể nhận được sự tha thứ từ Cương và Khuê sau những tổn thương cô đã gây ra? Mối quan hệ giữa hai bà mẹ Xuân - Phúc sẽ tiến triển ra sao sau khi rào cản về bản án đã được tháo gỡ?

Tập 25 “Phía bên kia thành phố” sẽ lên sóng lúc 21h00 ngày 2/7 trên VTV1.