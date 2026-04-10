Phi hành gia Artemis II: Càng đi xa càng thêm trân trọng Trái Đất

"Khi nhìn lại Trái Đất từ xa, tôi không chỉ thấy vẻ đẹp của nó, mà còn nhận ra xung quanh là khoảng không đen tối rộng lớn. Điều đó khiến hành tinh của chúng ta trở nên đặc biệt hơn nữa", phi hành gia Christina Koch thuộc sứ mệnh Artemis II chia sẻ.

Cô nói thêm: "Chúng ta thật may mắn khi được sống trên Trái Đất. Mọi phi hành gia khi lên vũ trụ đều nhận xét như vậy khi nhìn về hành tinh này".

Phi hành gia Christina Koch ngắm nhìn Trái Đất khi tàu vũ trụ Orion hướng về phía Mặt Trăng. (Ảnh: NASA)

Nữ phi hành gia cho biết trải nghiệm bay xa khỏi Trái Đất đã mang lại góc nhìn sâu sắc hơn về sự mong manh và quý giá của hành tinh này, khiến cô trân trọng "ngôi nhà của chúng ta" hơn bao giờ hết.

"Chúng ta, tất cả mọi người trên Trái Đất, thực sự đều giống nhau", Koch nói thêm. "Chúng ta tiến hóa và tồn tại trên cùng một hành tinh, chia sẻ những giá trị chung trong cách sống và yêu thương".

Những chia sẻ này được Koch đưa ra trong cuộc trò chuyện với các phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) hôm 7/4, một ngày sau khi tàu Artemis II bay lướt qua Mặt Trăng.

Cuộc trao đổi kéo dài khoảng 15 phút với sự tham gia của toàn bộ phi hành đoàn Artemis II gồm Koch, Reid Wiseman, Victor Glover và Jeremy Hansen.

Phía ISS, Jessica Meir, người từng cùng Koch thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian toàn nữ đầu tiên năm 2020, đặt câu hỏi về cảm nhận của đồng nghiệp khi quan sát Trái Đất từ khoảng cách xa hơn.

Theo Meir, mọi phi hành gia khi nhìn Trái Đất từ không gian đều trải qua "hiệu ứng tổng quan", tức sự thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức khi thấy hành tinh như một thế giới nhỏ bé, cô độc giữa vũ trụ rộng lớn.

Trả lời, Koch cho biết cô vẫn nhớ những góc nhìn quen thuộc từ ISS, nơi có thể quan sát rõ các địa điểm cụ thể, thậm chí là chính ngôi nhà của cô. Tuy nhiên, góc nhìn từ quỹ đạo quanh Mặt Trăng mang lại cảm giác khác biệt rõ rệt.

"Ở đó, bạn không chỉ nhận ra vẻ đẹp của Trái Đất mà còn thấy nó nhỏ bé và đơn độc như thế nào trong khoảng không bao la", cô nói.

Trong khi đó, khi được hỏi điều gì gây bất ngờ nhất trong sứ mệnh, phi hành gia Glover cho biết “mọi thứ” đều vượt ngoài mong đợi, từ lần phóng ngày 1/4 bằng hệ thống tên lửa SLS đến các thao tác trên quỹ đạo và hành trình bay qua Mặt Trăng.

"Toàn bộ hành trình này đều rất thú vị", Glover nói.

Artemis II là sứ mệnh có người lái đầu tiên bay ra ngoài quỹ đạo Trái Đất kể từ Apollo 17 hơn 50 năm trước. Tàu đang trên đường trở về và dự kiến hạ cánh xuống biển ngoài khơi San Diego vào tối 10/4.