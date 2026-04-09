Kỷ lục 328 ngày trong vũ trụ của nữ phi hành gia Artemis II

Trong số các thành viên của phi hành đoàn Artemis II, cái tên Christina Koch được nhắc đến nhiều không chỉ vì cô là nữ phi hành gia duy nhất của chuyến bay, mà còn bởi một kỷ lục đặc biệt trong sự nghiệp của cô: 328 ngày liên tục sống và làm việc ngoài không gian.

Chính nhiệm vụ kéo dài này đã giúp Koch trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ phi hành gia mới mà NASA lựa chọn cho hành trình trở lại Mặt Trăng.

Christina Hammock Koch sinh năm 1979 tại Michigan (Mỹ) và lớn lên ở North Carolina. Trước khi gia nhập NASA, cô theo học ngành kỹ thuật điện và vật lý, sau đó tham gia nhiều dự án nghiên cứu khoa học trong các môi trường khắc nghiệt. Koch từng làm việc tại các trạm nghiên cứu ở Nam Cực và Greenland - những nơi được xem là “phòng thí nghiệm tự nhiên” để nghiên cứu khí quyển và thiên văn học.

Những trải nghiệm tại các khu vực xa xôi và khắc nghiệt này giúp Koch tích lũy kỹ năng sinh tồn và làm việc trong môi trường cô lập, điều rất quan trọng đối với các nhiệm vụ không gian. Năm 2013, cô chính thức được NASA tuyển chọn vào đội phi hành gia, bắt đầu hành trình chuẩn bị cho những sứ mệnh ngoài Trái Đất.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Christina Koch diễn ra vào năm 2019, khi cô được cử tham gia nhiệm vụ dài ngày trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Ban đầu, nhiệm vụ của Koch dự kiến kéo dài khoảng sáu tháng - thời gian phổ biến đối với các phi hành gia trên trạm. Tuy nhiên, NASA sau đó quyết định kéo dài chuyến bay của cô nhằm phục vụ các nghiên cứu về tác động của môi trường vi trọng lực đối với cơ thể con người.

Christina Koch trở về Trái Đất vào tháng 2/2020 sau khi trải qua tổng cộng 328 ngày liên tục trong vũ trụ, lập kỷ lục nữ phi hành gia có thời gian bay dài nhất trong lịch sử. Trong khoảng thời gian này, cô tham gia hàng trăm thí nghiệm khoa học liên quan đến sinh học, vật lý và khoa học vật liệu.

Koch cũng thực hiện nhiều chuyến đi bộ ngoài không gian để hỗ trợ bảo trì và nâng cấp hệ thống năng lượng của trạm ISS. Đáng chú ý, vào năm 2019, cô cùng phi hành gia Jessica Meir tham gia chuyến “spacewalk” toàn nữ đầu tiên của NASA - một cột mốc mang tính biểu tượng trong lịch sử ngành hàng không vũ trụ.

Những kinh nghiệm tích lũy trong nhiệm vụ kéo dài gần một năm đã giúp Koch trở thành ứng viên phù hợp cho các sứ mệnh không gian sâu. Khi NASA công bố phi hành đoàn cho Artemis II - chuyến bay có người lái đầu tiên của chương trình Artemis bay quanh Mặt Trăng - Christina Koch được lựa chọn làm chuyên gia nhiệm vụ.

Sứ mệnh Artemis II đưa bốn phi hành gia bay quanh Mặt Trăng trên tàu Orion, đánh dấu lần đầu tiên con người quay trở lại quỹ đạo Mặt Trăng sau hơn 50 năm. Với vai trò của mình, Koch tham gia vận hành các hệ thống trên tàu và hỗ trợ thực hiện các thí nghiệm trong suốt hành trình.

Phi hành đoàn đã hoàn thành hành trình bay quanh và quan sát vùng tối của Mặt Trăng, đang trên quỹ đạo “quay về tự do”, tức tận dụng lực hấp dẫn của Trái Đất và Mặt Trăng, để quay về.

Dự kiến, tàu Orion chở phi hành đoàn hạ cánh xuống Thái Bình Dương gần San Diego (Mỹ) vào sáng 11/4 (giờ Việt Nam), kết thúc sứ mệnh Artemis II kéo dài 10 ngày.