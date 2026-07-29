Phát hiện tấm tăng có bút tích và hình bàn chân bị xiềng trong mộ liệt sĩ

Sáng 29/7, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh bắt đầu khai quật, số hóa thông tin và thu nhận mẫu ADN từ các phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Núi Nài (phường Thành Sen).

Trong quá trình khai quật phần mộ số 8, hàng 2, lô 8, tổ công tác phát hiện một tấm tăng đã nhuốm màu thời gian nằm lẫn trong lớp đất. Nhận thấy đây có thể là di vật chứa thông tin liên quan đến liệt sĩ, các thành viên đã cẩn trọng bóc tách từng lớp đất để bảo đảm nguyên trạng hiện vật.

Tấm tăng trong phần mộ liệt sĩ. Ảnh: H.Thoa

Khi mở tấm tăng, nhiều dòng chữ viết tay mờ nhòe dần hiện ra. Trong đó, một số chữ có thể đọc được như: “những người như con...”, hôm ấy mắt con tràn...“, ”con trằn trọc...“.

Đáng chú ý, trên tấm tăng còn có hình vẽ một bàn chân bị xiềng xích, gợi liên tưởng đến những tháng ngày tù đày mà người chiến sĩ từng trải qua.

Cùng phần mộ này, lực lượng chức năng còn phát hiện các di vật khác như 10 chiếc cúc áo và một chiếc lược chải tóc.

Lực lượng chức năng thận trọng xử lý từng di vật. Ảnh: H.Thoa

Đại tá Nguyễn Hà, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tấm tăng là vật dụng quen thuộc của bộ đội, thường được sử dụng để che mưa nắng hoặc làm lều bạt.

Những dòng chữ còn lưu lại trên di vật có thể là một đoạn nhật ký hoặc những vần thơ được người lính viết trong những phút lặng hiếm hoi giữa chiến trường. Dù chưa đủ căn cứ để xác định danh tính người viết, đây vẫn là những tư liệu có giá trị, góp phần tái hiện hình ảnh một thế hệ thanh niên đã gửi trọn tuổi xuân cho Tổ quốc.

Lực lượng chức năng thu nhận mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: H.Thoa

Theo kế hoạch, trong hai ngày 29 và 30/7, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh sẽ khai quật, số hóa thông tin và thu nhận mẫu ADN đối với 63 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Núi Nài.

Ngoài các mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, những di vật được tìm thấy sẽ được bảo quản, số hóa theo đúng quy định, góp thêm manh mối trong hành trình xác định danh tính các liệt sĩ.