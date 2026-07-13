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Xuất bản ngày 13/07/2026 10:05 AM
Xuất bản ngày 13/07/2026 10:05 AM

Phát hiện cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai tử vong tại trụ sở

Viên Minh
Viên Minh
(VTC News) -

Một cán bộ thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai được phát hiện tử vong tại trụ sở làm việc.

Sáng 13/7, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai xác nhận, địa phương đã tiếp nhận báo cáo của cơ quan công an về việc một cán bộ thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh được phát hiện tử vong tại trụ sở làm việc.

Theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, nạn nhân là nam giới. Vụ việc đang được cơ quan cơ quan chức năng xác minh, điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Lãnh đạo UBND phường Yên Bái cho biết, đến thời điểm hiện tại, danh tính của nạn nhân chưa được cơ quan chức năng công bố. Các thông tin liên quan đến nguyên nhân tử vong cũng đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ theo quy định.

Trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai. (Ảnh: V.Đ.)

Trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai. (Ảnh: V.Đ.)

Theo một số người chứng kiến sự việc, nạn nhân được phát hiện tại khu vực nhà xe trong khuôn viên cơ quan.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, triển khai các hoạt động khám nghiệm và thu thập tài liệu, dấu vết phục vụ công tác điều tra.

Đến nay, cơ quan chức vẫn chưa đưa ra kết luận về nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

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