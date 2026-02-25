Trâu 'điên' húc 2 người ở xã biên giới Quảng Trị bị thương

(VTC News) -

Lãnh đạo UBND xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) xác nhận thông tin trên và cho biết, chiều 24/2, một con trâu có biểu hiện hung dữ xuất hiện tại khu vực thôn Bích La Đông và thôn Nại Cửu (xã Lao Bảo) rồi lao vào tấn công người dân khiến 2 nạn nhân bị thương, phải nhập viện điều trị.

Sau vụ việc, con trâu bỏ chạy vào vườn nhà dân khiến nhiều người địa phương lo sợ. Theo lãnh đạo xã Lao Bảo, con trâu nêu trên thuộc sở hữu của hộ gia đình bà Nguyễn Thị T. (SN 1975, trú thôn Xi Núc, xã Lao Bảo).

Chính quyền đang phối hợp với chủ nuôi để có biện pháp xử lý, tránh để xảy ra sự việc tương tự. Các lực lượng thuộc bộ đội biên phòng, công an và quân sự cũng đang túc trực, theo dõi tình hình để kịp thời xử lý.

Giữa tháng 7/2025 tại Thanh Hoá cũng có một con trâu “điên” húc gãy xương sườn người phụ nữ đi đường. Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 9h36 ngày 14/7, tại tiểu khu Đông Hòa (xã Nông Cống). Thời điểm trên, con trâu được một người dân ở tiểu khu Đông Hòa mua từ Nghệ An về, nhốt tại nhà bị sổng chuồng và lao ra đường tông vào xe người phụ nữ (trú tại tiểu khu Đông Hòa, xã Nông Cống).

Clip camera ghi lại vụ việc cho thấy, con trâu lao tới tông thẳng vào xe máy người phụ nữ điều khiển xe máy. Cú tông mạnh khiến người phụ nữ ngã ra đường.

Chưa dừng lại ở đó, con trâu còn tiếp tục xông tới húc mạnh vào mạn sườn người phụ nữ, khiến người này phải chồm dậy, bỏ chạy. Hậu quả người phụ nữ bị gãy xương sườn.