Gần 8 tiếng tìm chủ cho đàn trâu 6 con đi lạc ở Thanh Hoá

(VTC News) -

Công an Phường Đông Quang (tỉnh Thanh Hoá) vừa vừa trao trả đàn trâu đi lạc cho chủ là anh Lê Văn Thắng (SN 1984, trú tổ dân phố Tuyên Hóa, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, khoảng 20h ngày 4/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, Công an phường Đông Quang phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phát hiện đàn trâu gồm 6 con đi lạc tại tuyến đường tổ dân phố Yên Doãn 2 (phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa) tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhận định đây là tài sản có giá trị lớn, gắn liền với sinh kế của người dân, Công an phường Đông Quang khẩn trương phối hợp với lực lượng chức năng triển khai các biện pháp xác minh, đăng tải thông tin tìm chủ sở hữu đàn trâu.

Đàn trâu 6 con lạc chủ được lực lượng công an phát hiện trên tuyến đường ở tổ dân phố Yên Doãn 2 (phường Đông Quang).

Nhờ sự lan tỏa trên mạng xã hội và sự phối hợp tích cực của người dân, anh Lê Văn Thắng đã đến cơ quan công an trình báo, nhận lại đàn trâu bị lạc. Sau khi xác minh, tổ công tác đã bàn giao đầy đủ 6 con trâu cho gia đình anh Thắng.

Nói lại việc để lạc đàn trâu, anh Lê Văn Thắng chia sẻ: “Chiều 4/1 tôi bất cẩn nên để đàn trâu đi lạc, gia đình cũng tìm kiếm rất lâu nhưng không thấy. May mắn nhờ sự giúp đỡ của lực lượng Công an phường Đông Quan, tôi được nhận lại đàn trâu. Đây là tài sản rất lớn, là kế sinh nhai của gia đình, nếu mất không biết lấy gì để bù đắp… Gia đình tôi thực sự biết ơn lực lượng Công an phường Đông Quang”.

Tuần trước, Công an phường Đông Quang cũng tiếp nhận và trao trả tài sản đánh rơi cho người dân. Cụ thể, khoảng 17h ngày 31/12/2025, tại cây ATM của Ngân hàng Quân đội trên đường Trần Phú (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá), anh Trần Văn An (SN 1997, trú tại phố Tân Sơn, phường Đông Quang) trong lúc đến giao dịch phát hiện 39,5 triệu đồng bị bỏ quên tại khe máy ATM nên đến Công an phường Đông Quang trình báo.

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an phường Đông Quang xác định được chủ nhân của số tiền là chị Lê Thị Hợp (SN 1989, trú tại xã Hoằng Hóa, Thanh Hóa) và tổ chức trao trả lại đầy đủ.