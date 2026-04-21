Phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng quy mô lớn ở nhiều tỉnh

(VTC News) -

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 11 người ở nhiều tỉnh, thành phố về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet với số tiền hàng tỷ đồng.

Theo đó, các đối tượng bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc gồm: Đoàn Văn Tùng (SN 1998, trú tại tỉnh Thanh Hóa); Ngô Thị Thu Hà (SN 1984, trú tại tỉnh Bắc Ninh) và Đỗ Xuân Thành (SN 1993, trú tại tỉnh Ninh Bình).

Các bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng bị Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ.

Các đối tượng đánh bạc bị khởi tố gồm: Trần Duy Khánh (SN 1989); Phạm Tuấn Dũng (SN 1999); Phạm Hồng Bách (SN 1985); Trần Thị Lan (SN 1968), Phạm Văn Tới (SN 1997), cùng trú tại tỉnh Hưng Yên; Bùi Đắc Năm (SN 1990, trú tại tỉnh Thanh Hóa); Trần Văn Bộ (SN 1990) và Đặng Cao Mạnh (SN 1993), cùng trú tại TP Hà Nội.

Cơ quan công an xác định, Đoàn Văn Tùng, Ngô Thị Thu Hà, Đỗ Xuân Thành đã cho các đối tượng tại Campuchia thuê tài khoản ngân hàng cá nhân để sử dụng vào mục đích tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang cá cược trực tuyến “QQ88”.

Tổng số tiền các đối tượng được hưởng lợi từ việc cho thuê tài khoản ngân hàng là 381 triệu đồng. Riêng 8 đối tượng còn lại có hành vi đánh bạc trên mạng internet với tổng số tiền là hơn 8,4 tỷ đồng.

Vụ án hiện đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra mở rộng.