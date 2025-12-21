Đường dây đánh bạc 500 tỷ đồng ở Đồng Nai và TP.HCM được triệt phá thế nào?

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện lớn của đất nước, qua công tác điều tra cơ bản, Cục đã thu thập thông tin, tài liệu đối với Dụng Văn Dũng (SN 1978, có 3 tiền án về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc), trú tại phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai.

Đối tượng đã câu kết với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự để hoạt động tổ chức đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bị bắt.

Ngay sau đó, Cục Cảnh sát hình sự đã báo cáo Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an và Cục đã chỉ đạo Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội (Phòng 4) xác lập chuyên án tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thu thập tài liệu, chứng cứ triệt phá, bắt giữ đối tượng xử lý theo quy định pháp luật.

Chỉ trong thời gian ngắn, Cục Cảnh sát hình sự đã dựng nhân thân, lai lịch, thu thập tài liệu đánh số lô, đề của nhiều đối tượng trong đường dây; đồng thời, Ban chuyên án cũng đã phát hiện một tụ điểm gá bạc và đánh bạc hình thức bài phỏm ăn tiền tại quán cà phê Cô Hoa, địa chỉ phường Bình Phước (Đồng Nai).

Trong các ngày 14, 15/12, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương đồng loạt tiến hành triệu tập 14 đối tượng về hành vi đánh lô - đề, khám xét khẩn cấp 14 địa điểm và bắt quả tang 1 tụ điểm có 8 đối tượng chia thành 2 chiếu bạc đang đánh bài phỏm ăn tiền tại Đồng Nai, TP.HCM.

Ban chuyên án thu giữ số tiền trên 300 triệu đồng, 6,5 lượng vàng, 28 máy điện thoại, 1 iPad, 3 bộ tài tú lơ khơ, 2 bàn và 10 ghế nhựa và nhiều đồ vật tài liệu liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Căn cứ tài liệu đấu tranh chuyên án, kết quả điều tra và lời khai của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, khoảng tháng 6/2022, Dụng Văn Dũng không có việc làm ổn định nên đã bàn bạc với Phạm Ngọc Hùng (SN 1988, trú tại phường Bình Phước, Đồng Nai) để cùng nhau tổ chức hoạt động thầu bảng số lô, số đề để thu lời bất chính, mỗi người được hưởng 50% tổng tiền thắng thua.

Đối tượng Dũng đã thuê em dâu là Phan Thị Bích Phượng (SN 1989, trú tại phường Bình Phước) tổng hợp tính tiền thắng, thua các bảng lô, đề và sử dụng tài khoản mở tại các ngân hàng để chuyển nhận tiền thắng thua với các đại lý cấp dưới.

Hoạt động tổ chức đánh bạc hình thức lô, đề của các đối tượng được chia thành nhiều cấp. Theo đó, đối tượng Dũng trực tiếp nhận bảng số lô, đề của các đối tượng đại lý cấp 1, gồm: Trần Thị Lệ Trinh, Mạch Kim Bảo, Phùng Hữu Lợi. Sau đó, Dũng cùng với Hùng cân bảng số lô, đề để tự ăn thua với các đại lý hoặc chuyển một phần bảng số lô, đề cho Nguyễn Minh Thái.

Với đại lý cấp 1 thu nhận bảng số lô, đề từ các đối tượng đại lý cấp 2, gồm các đối tượng Trần Thị Lệ Trinh (SN 1976, trú tại phường Bình Phước); Mạch Kim Bảo (SN 1993, trú tại xã Tân Nhựt, TP.HCM) nhận bảng số lô, đề của Lê Thị Tuất (SN 1970, 1 tiền án về tội đánh bạc) và Phan Văn Hòa (SN 1991), cùng trú tại phường Bình Phước.

Còn đại lý cấp 2 thu nhận bảng số lô, đề của các đối tượng làm đại lý cấp 3. Trong đó, Phan Văn Hòa nhận bảng số lô, đề của Kiều Xuân Tiến (SN 1997); Phạm Thị Kim Hà (SN 1963), cùng trú tại phường Bình Phước. Ngoài ra, Trần Thị Lệ Trinh chuyển bảng số lô, đề cho Võ Thị Thanh Vân (SN 1966) và Hoàng Trọng Nghĩa (SN 2001), cùng trú tại phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM

Bên cạnh đó, các đại lý cấp 1,2,3 còn thu nhận số lô, đề của nhiều khách lẻ để ăn thua trực tiếp hoặc chuyển cho đại lý cấp trên để hưởng tiền hoa hồng. Các đối tượng đều khai, căn cứ kết quả Xổ số kiến thiết các đài miền Bắc, miền Trung, miền Nam để tính tiền thắng, thua với nhau, đến khoảng 23h sẽ tổng kết tiền thắng, thua và sử dụng tài khoản cá nhân mở tại các ngân hàng để chuyển nhận tiền thắng, thua.

Đối tượng Nguyễn Minh Thái (X) và Dụng Văn Dũng.

Tài liệu xác minh thu thập được cho thấy trong thời gian từ tháng 6/2022 đến nay, tổng số tiền các đối tượng sử dụng đánh số lô, đề khoảng 500 tỷ đồng (tính riêng ngày 14/12/2025, số tiền sử dụng đánh số lô, đề của các đối tượng chuyển cho nhau là trên 550 triệu đồng).

Ban chuyên án cũng làm rõ, 8 đối tượng Lê Tiến Trung, Trần Hiếu Toàn, Hoàng Văn Cường, Trương Văn Quý, Phạm Văn Thanh, Văn Thiên Hoàng, Lê Văn Cu Băng, Phan Văn Tuấn đã đến quán cà phê Cô Hoa để đánh bài phỏm thắng, thua bằng tiền VNĐ.

Các đối tượng chia nhau làm 2 chiếu bạc để đánh bài phỏm thắng thua bằng tiền VNĐ, mỗi ván bài Ù thì cắt phế từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng cho chủ nhà là bà Hồ Thị Hoa để mua bài, đồ ăn, nước uống, số tiền còn lại bà Hoa được hưởng.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan điều tra đã quyết định tạm giữ 23 đối tượng, trong đó có 9 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, gồm: Hồ Thị Hoa, Nguyễn Minh Thái, Dụng Văn Dũng, Phạm Ngọc Hùng, Võ Thị Thanh Vân, Lê Thị Tuất, Phan Văn Hòa, Phan Thị Bích Phượng, Hoàng Trọng Nghĩa; 14 đối tượng về hành vi đánh bạc, gồm: Trần Thị Lệ Trinh, Mạch Kim Bảo, Phạm Thị Kim Hà, Phùng Hữu Lợi, Phạm Văn Thành, Kiều Xuân Tiến, Lê Tiến Trung, Trần Hiếu Toàn, Hoàng Văn Cường, Trương Văn Quý, Phạm Văn Thanh, Văn Thiên Hoàng, Lê Văn Cu Băng, Phan Văn Tuấn.

Đến nay, chuyên án đã được triệt phá thành công, lực lượng chức năng bắt giữ được toàn bộ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu và các đối tượng khác có liên quan. Cục Cảnh sát hình sự đang tập trung lực lượng truy bắt các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.