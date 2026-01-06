Phá đường dây đánh bạc, lừa đảo công nghệ cao quy mô 9.300 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 6/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tổ chức triệt phá thành công chuyên án tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và đánh bạc trực tuyến quy mô lên tới 9.300 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở của 35 đối tượng tại các tỉnh và thành phố như: Hưng Yên; Bắc Giang; Ninh Bình; TP Hà Nội; TP Hải Phòng;… khi các đối tượng đang có hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc trực truyến.

Quá trình bắt giữ và khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 42 chiếc điện thoại di động thông minh; 5 ô tô và phong toả 125 tài khoản mở tại 16 ngân hàng khác nhau, 18 thẻ ATM rút tiền.

Nguyễn Chính Nghĩa tại cơ quan điều tra.

Bước đầu cơ quan công an xác định, kẻ cầm đầu đường dây này là Nguyễn Chính Nghĩa (sinh năm 1987, trú tại TP Hà Nội).

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng tham gia vào những hội nhóm kín trên Telegram; facebook… để mua dữ liệu gồm: thông tin cá nhân và số điện thoại của các cá nhân, đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhà phân phối có uy tín trên cả nước.

Sau đó, Nghĩa chỉ đạo đàn em giả danh bên mua để đặt hàng với số lượng rất lớn, sau khi đặt được hàng thì nhóm này tiếp tục giả danh bên bán để liên hệ với các cá nhân và nhà phân phối có nhu cầu mua hàng với mức giá rẻ hơn thị trường.

Nhóm này yêu cầu người bán chụp ảnh quá trình bốc xếp hàng hoá gửi cho Nghĩa, sau đó Nghĩa chỉ đạo gửi ảnh hàng hoá đã ở trên xe cho người có nhu cầu mua thật và yêu cầu người mua thực hiện việc chuyển tiền qua tài khoản do nhóm Nghĩa cung cấp.

Ngoài đối tượng chủ mưu Nguyễn Chính Nghĩa, cơ quan điều tra đồng loạt bắt giữ 34 trường hợp khác trong đường dây lừa đảo, đánh bạc.

Sau khi nhận được tiền của các bị hại, Nghĩa lập tức xoá tài khoản Zalo và thu hồi toàn bộ tin nhắn trước đó với bị hại. Với thủ đoạn nói trên, từ năm 2024 đến nay, nhóm của Nghĩa đã lừa đảo được rất nhiều người với số tiền đặc biệt lớn.

Để che giấu dòng tiền, các tài khoản nhận tiền và cách rút tiền được Nghĩa thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như: thuê trên mạng xã hội; chỉ đạo đàn em mượn của người thân quen để nhận hộ; chuyển vào tài khoản của các cửa hàng bán vàng bạc sau đó cho đàn em đến nhận tiền mặt; chuyển vào các tài khoản game bài trực tuyến để mục đích đánh bạc với tổng số tiền lên đến 9.300 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, đối tượng Nghĩa có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cũng đang có 2 quyết định truy nã đặc biệt của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội và TP.HCM về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi bị truy nã, Nghĩa trốn sang Campuchia tiếp tục tổ chức hoạt động lừa đảo về Việt Nam. Thời gian gần đây, do tình hình tại Campuchia bất ổn nên Nghĩa về Việt Nam lẩn trốn tại nhiều nơi khác nhau cho đến khi bị Công an Hưng Yên bắt giữ lúc đang ở căn hộ chung cư tại xã Gia Lâm, Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị những ai từng là bị hại của nhóm đối tượng trên có thể liên hệ qua Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên tại địa chỉ: số 79A đường Trưng Trắc, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.