Công an TP.HCM phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 20.000 tỷ đồng

(VTC News) -

Thông tin trên được lãnh đạo Công an TP.HCM nêu tại buổi trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm do Thành ủy TP.HCM tổ chức chiều 16/8.

Liên quan đường dây đánh bạc trực tuyến này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can, về tội “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”, xử phạt hành chính 15 người khác có liên quan.

Nguyễn Tấn Nguyên tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)

Kết quả điều tra bước đầu, đường dây đánh bạc này do Nguyễn Tấn Nguyên (SN 1981) và Nguyễn Thanh Nhã (SN 1981) cầm đầu. Nguyên và Nhã cấu kết với nhiều người nước ngoài, mua tài khoản từ các trang cá độ nước ngoài rồi chia thành nhiều cấp nhỏ, lôi kéo hàng trăm đại lý và con bạc tham gia.

Ngày 23/7, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM đã đồng loạt đột kích nhiều điểm tại nhiều tỉnh, thành phố, bắt giữ 139 người liên quan.

Bị can Nguyễn Thanh Nhã tại cơ quan Công an. (Ảnh: CACC)

Tang vật thu giữ gồm 175 điện thoại di động, nhiều máy tính, gần 6,8 tỷ đồng và 56.000 USD, cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác.

Kết quả điều tra xác định, trong hơn 7 tháng - từ tháng 12/2024 đến tháng 7/2025, đường dây cá độ do Nguyên và Nhã cầm đầu đã tổ chức đánh bạc với số điểm quy đổi tương đương hơn 20.270 tỷ đồng.

Công an TP.HCM vẫn đang mở rộng điều tra, tập trung truy bắt các con bạc người có liên quan cùng hàng chục đại lý cấp dưới đã được xác định.