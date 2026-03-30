Ông Vương Quốc Tuấn tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Sáng 30/3, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ nhất để kiện chức danh Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Vương Quốc Tuấn tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, HĐND tỉnh Thái Nguyên bầu ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026-2031; bầu các ông Nguyễn Linh, bà Nguyễn Thị Loan, ông Dương Văn Lượng và ông Nông Quang Nhất giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại Kỳ họp, Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026; Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các cuộc tiếp xúc với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; Quyết định các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Vương Quốc Tuấn, sinh năm 1977 tại tỉnh Bắc Ninh, là Tiến sỹ Quản trị kinh doanh, trình độ lý luận Cao cấp, Ủy viên BCH Trung ương Đảng.

Ông Vương Quốc Tuấn từng trải qua các chức vụ công tác như Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh; Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Từ 11/2025, ông Vương Quốc Tuấn được điều động luân chuyển giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy và được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.