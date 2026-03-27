Ông Phạm Hoàng Sơn tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh

Chiều 27/3, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất, kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh.

Các đại biểu bầu ông Phạm Hoàng Sơn tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông: Mai Sơn, Đào Quang Khải, Lê Xuân Lợi, Phạm Văn Thịnh, Phan Thế Tuấn và Ngô Tân Phượng.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu bầu ông Nguyễn Việt Oanh tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh.

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới gồm: bà Trần Thị Hằng, bà Lâm Thị Hương Thành, ông Nghiêm Xuân Hưởng và ông Nguyễn Anh Tuấn.

Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Việt Oanh và ông Phạm Hoàng Sơn tái đắc cử Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

HĐND tỉnh cũng thông qua Nghị quyết thành lập các Ban của HĐND tỉnh gồm Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội, bầu Trưởng các Ban theo quy định và bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Việt Oanh nhấn mạnh, đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh khóa XX, có ý nghĩa nền tảng cho toàn bộ hoạt động nhiệm kỳ mới. Các nhân sự được bầu sẽ đảm nhận trọng trách lãnh đạo, điều hành, cùng hệ thống chính trị và nhân dân triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Ông cũng khẳng định, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu giai đoạn 2026–2031.

Ông Phạm Hoàng Sơn sinh năm 1976, quê Thái Nguyên, có trình độ lý luận chính trị cao cấp, Thạc sĩ Khoa học nông nghiệp. Trước khi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Sơn là Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Ông Nguyễn Việt Oanh sinh năm 1980, quê Bắc Ninh, có trình độ lý luận chính trị cao cấp, Thạc sĩ xây dựng đường ô tô và đường thành phố. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Trưởng Ban Tuyên giáo, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.