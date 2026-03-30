Ông Nguyễn Đức Tuy tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng 30/3, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Kết quả, ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, với số phiếu bầu tuyệt đối (66/66 đại biểu có mặt tán thành).

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm ông Nguyễn Cao Phúc, ông Nguyễn Thế Hải và bà Nghe Minh Hồng.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Tuy cho biết, đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Trên cương vị mới, ông Nguyễn Đức Tuy khẳng định sẽ cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, nỗ lực và quyết tâm cao nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Đức Tuy (53 tuổi, quê quán tỉnh Gia Lai); trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế, Tiến sĩ Kinh tế; cao cấp Lý luận chính trị. Trước tháng 7/2025, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum. Từ tháng 7/2025, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.