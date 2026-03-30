An Giang bầu Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh

Sáng nay 30/3, HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn bộ máy và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ba Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gồm: bà Đinh Thị Việt Huỳnh, bà Lê Thị Hồng Thắm và ông Giang Văn Phục.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, sinh năm 1977, quê quán huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang (cũ). Ông có trình độ chuyên môn Kỹ sư Xây dựng, Tiến sĩ Kinh tế Nông nghiệp; Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước đó, ông Nhàn từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang cũ); Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũ; Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang từ tháng 7/2025 đến nay.

Cũng tại kỳ họp, ông Hồ Văn Mừng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026 - 2031, với tỷ lệ tán thành 100% đại biểu có mặt.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm: ông Nguyễn Thanh Phong, Lê Văn Phước, Lê Trung Hồ, Ngô Công Thức và bà Nguyễn Thị Minh Thúy.

Ông Hồ Văn Mừng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Ngoài ra, HĐND tỉnh An Giang cũng tiến hành bầu các Ủy viên UBND tỉnh và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các chức danh này, hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ mới.

Ông Hồ Văn Mừng, sinh 1977, quê tỉnh Khánh Hòa, có trình độ Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Khoa học chuyên ngành Ngoại ngữ và Cao cấp Lý luận chính trị. Ông từng kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo tại địa phương, từ cấp huyện đến cấp tỉnh.

Ông Hồ Văn Mừng từng đảm nhiệm các chức vụ Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Bí thư Thành ủy Nha Trang, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 12/9/2024, Bộ Chính trị có quyết định ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Bí thư Thành ủy Nha Trang thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Nha Trang nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng ngày (12/9), HĐND tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) bầu đồng chí Hồ Văn Mừng, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi hợp nhất hai tỉnh An Giang và Kiên Giang thành tỉnh Kiên Giang mới, ông Hồ Văn Mừng được Thủ tướng chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Quyết định có hiệu lực từ 1/7/2025.