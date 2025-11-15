Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

(VTC News) -

Sáng 15/11, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng XIII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 để điều động, phân công và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo Ban tổ chức Trung ương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn.

Ông Vương Quốc Tuấn sinh ngày 3/10/1977, quê quán phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (nay là phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh).

Ông có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, thạc sĩ Quản lý giáo dục, cử nhân khoa học Quản lý xã hội; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Tân Phó Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Trước khi được điều động, phân công làm Phó Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên, ông Vương Quốc Tuấn từng giữ các chức vụ tại Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh năm 2015, sau đó lần lượt đảm nhiệm các chức vụ như Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, trở thành Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021–2026 và tiếp tục giữ cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025–2030.