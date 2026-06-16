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Xuất bản ngày 16/06/2026 11:48 AM
Xuất bản ngày 16/06/2026 11:48 AM

Phó Tổng thống Vance tiết lộ bất ngờ về bản ghi nhớ Mỹ - Iran

Kông Anh
Kông Anh
(VTC News) -

Phó Tổng thống Mỹ cho biết chi tiết của thỏa thuận hoà bình giữa Mỹ và Iran sẽ được hoàn thiện trong các cuộc đàm phán kỹ thuật sau buổi ký kết ngày 19/6.

Ngày 16/5, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Mỹ và Iran là văn bản ngắn gọn mang tính chất chung chung; các chi tiết của thỏa thuận sẽ được hoàn thiện trong cuộc đàm phán kỹ thuật.

"Bản ghi nhớ chỉ dài khoảng một trang rưỡi, vì vậy nó là tài liệu rất chung chung. Về một số vấn đề, chúng ta sẽ phải tìm ra cách giải quyết trong giai đoạn đàm phán kỹ thuật, nhưng điều mà bản ghi nhớ này làm là thiết lập khuôn khổ để phía Iran được hưởng lợi từ thỏa thuận bằng cách thực hiện nghĩa vụ của họ theo thỏa thuận", ông Vance nhấn mạnh.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. (Ảnh: Reuters)

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. (Ảnh: Reuters)

Ông Vance cũng tuyên bố thỏa thuận giữa Mỹ và Iran quy định việc các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) được phép trở lại Iran để phá hủy kho uranium làm giàu của nước này.

"Vâng, hoàn toàn đúng. Thực tế, một trong những phần cốt lõi của thỏa thuận là Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và Mỹ sẽ giúp Iran phá hủy kho dự trữ uranium được làm giàu cao", Phó Tổng thống Mỹ cho hay.

Cùng với đó, ông Vance lưu ý điều này "được nêu rất rõ ràng" trong bản ghi nhớ thỏa thuận. Theo ông Vance, vẫn còn "một số chi tiết kỹ thuật cần được giải quyết, không liên quan đến nội dung của bản ghi nhớ thỏa thuận mà là vấn đề thực hiện".

Trước đó, quan chức từ Mỹ, Iran và Pakistan - nước trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán xác nhận Washington và Tehran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông. Văn kiện dự kiến ​​ký kết tại Geneva vào ngày 19/6.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi, trong thời gian ngừng bắn 60 ngày, các bên sẽ thảo luận về chương trình hạt nhân của Tehran cùng nhiều vấn đề khác.

Cuộc phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran được dỡ bỏ kể từ ngày 15/6 và sẽ có sự ngừng bắn ngay lập tức cũng như chấm dứt vĩnh viễn hoạt động quân sự trên tất cả mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon. Mỹ và Israel phát động chiến dịch chống lại Iran kể từ ngày 28/2.

(Nguồn: TASS)
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