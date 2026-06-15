Truyền thông Iran: Mỹ bị 'ép buộc' ký thỏa thuận hòa bình

(VTC News) -

Ngày 15/6, người dẫn chương trình trên đài truyền hình quốc gia Iran (IRINN) đưa tin: "Mỹ bị buộc phải ký bản ghi nhớ để chấm dứt xung đột với Cộng hòa Hồi giáo Iran và Trục Kháng chiến. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố chấm dứt vĩnh viễn và ngay lập tức xung đột trên tất cả mặt trận trong cuộc chiến của Mỹ chống lại Iran và đồng minh của nước này".

Trong khi đó, ông Israel Katz - Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết lực lượng nước này sẽ không rút khỏi miền nam Lebanon như một phần của thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, lập trường này được truyền đạt đến Tổng thống Donald Trump.

Thoả thuận hoà bình Mỹ - Iran sẽ ký kết vào 19/6. (Ảnh: Reuters)

“Israel phản đối việc rút quân IDF khỏi Lebanon, bất chấp áp lực hiện tại và dự kiến”, ông Katz nói và ngầm thừa nhận Lebanon là một phần của thỏa thuận Mỹ - Iran.

Trong những phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi Tổng thống Trump tuyên bố đạt được thỏa thuận với Iran, ông Katz nhấn mạnh chính sách của Israel là duy trì sự hiện diện quân sự vô thời hạn tại “vùng an ninh” ở Lebanon, Syria và Gaza “nhằm bảo vệ biên giới và cộng đồng của Israel khỏi phần tử thánh chiến”. Ông mô tả việc giữ vững lãnh thổ và duy trì những vùng an ninh này là “bài học trọng tâm” của sự kiện ngày 7/10/2023.

Theo ông Katz, Thủ tướng Benjamin Netanyahu trực tiếp truyền đạt lập trường của Israel cho ông Trump và chính ông Netanyahu cũng nhắc lại điều đó trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

“Chúng tôi sẽ không thỏa hiệp về lợi ích an ninh tối cao của Israel hay việc bảo vệ công dân của chúng tôi, chúng tôi sẽ không rút khỏi các khu vực an ninh”, ông Katz nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Katz nhấn mạnh thêm: “Nếu Iran tấn công Israel vì những diễn biến ở Lebanon, chúng tôi sẽ đáp trả bằng toàn bộ lực lượng và thể hiện rõ sự chênh lệch về sức mạnh”.

Trước đó, Tổng thống Mỹ công khai chỉ trích Thủ tướng Netanyahu sau khi Israel mở các đợt không kích mới vào Lebanon. Trên mạng xã hội, ông Trump cảnh báo: "Đừng làm hỏng mọi chuyện!”. Theo phóng viên Trey Yingst của Fox News, ông Trump cho biết đã trực tiếp gọi điện cho Thủ tướng Netanyahu và nói: “Ông đang làm cái quái gì vậy?”.

Theo nội dung cuộc trao đổi được thuật lại, ông Trump yêu cầu Israel không tiếp tục tấn công các mục tiêu của Hezbollah, vì triển vọng đạt được thỏa thuận với Iran đang ở rất gần.