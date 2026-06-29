Mỹ - Iran mở kênh liên lạc 'hạ nhiệt căng thẳng' trước thềm đàm phán tại Doha

(VTC News) -

Reuters đưa tin, các nhóm kỹ thuật của Mỹ và Iran dự kiến sẽ gặp nhau tại thủ đô Doha (Qatar) trong vài ngày tới để thảo luận việc thực thi thỏa thuận hòa bình tạm thời, sau khi các cuộc tấn công trả đũa cuối tuần qua đe dọa làm lung lay thỏa thuận mong manh giữa hai bên.

Một nguồn tin am hiểu các cuộc thảo luận cho biết các bên trung gian đã thiết lập những kênh liên lạc nhằm xử lý và hạ nhiệt mọi sự cố phát sinh, đồng thời các cuộc đàm phán kỹ thuật vẫn sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Iran khẳng định các cuộc họp kỹ thuật hiện chưa được xác nhận chính thức.

Ngày 17/6, Mỹ và Iran ký biên bản ghi nhớ gồm 14 điều khoản nhằm chấm dứt hơn bốn tháng xung đột.

Theo thỏa thuận, hai bên cam kết ngừng các hành động quân sự và mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới.

Các nhóm kỹ thuật của Mỹ và Iran dự kiến sẽ gặp nhau tại thủ đô Doha (Qatar) trong vài ngày tới để thảo luận việc thực thi thỏa thuận hòa bình tạm thời. (Ảnh: AP)

Việc Hormuz bị phong tỏa trước đó từng đẩy giá dầu vượt ngưỡng 100 USD/thùng, làm gia tăng lạm phát toàn cầu và gây áp lực chính trị lớn đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi giá nhiên liệu tăng mạnh trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Thỏa thuận tạm thời này cũng mở đường cho 60 ngày đàm phán chuyên sâu hơn về các vấn đề gai góc, đặc biệt là chương trình hạt nhân của Iran, dù Washington và Tehran vẫn đưa ra những cách diễn giải khác nhau về nội dung đã thống nhất.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 29/6 cho biết 6 tỷ USD trong tổng số 12 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Tehran tại Qatar sẽ được giải ngân sau khi thỏa thuận có hiệu lực và chuyển trả cho Iran. Ông đồng thời tuyên bố các lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ và hóa dầu của nước này đã được dỡ bỏ, gọi đây là "một chiến thắng lớn của nhân dân Iran".

Một quan chức Mỹ trước đó cũng xác nhận hai bên đã nhất trí tạm dừng các hành động quân sự. Theo người này, các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ tiếp tục trên mọi nội dung của biên bản ghi nhớ và tàu thuyền hiện có thể lưu thông tự do qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi khẳng định chưa có kế hoạch tổ chức các cuộc họp kỹ thuật trong tuần này và các cuộc đàm phán tại Doha vẫn chưa được xác nhận.

Giá dầu Brent ngày 29/6 duy trì quanh mức 72 USD/thùng nhờ kỳ vọng tiến trình ngoại giao được nối lại, dù nhiều chuyên gia cảnh báo thị trường đang đánh giá thấp các rủi ro địa chính trị còn hiện hữu.

Những nỗ lực ngoại giao mới diễn ra sau nhiều ngày leo thang căng thẳng. Hôm 26/6, một vật thể phóng từ Iran đã đánh trúng một tàu hàng trên eo biển Hormuz, khiến cả Washington và Tehran cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn tạm thời.

Rạng sáng 28/6, Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait và Bahrain, ngay sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo Washington có thể "hoàn tất công việc bằng biện pháp quân sự" nếu cần thiết.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố các cuộc tấn công nhằm đáp trả việc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cảnh báo các căn cứ Mỹ trong khu vực sẽ phải "trải qua địa ngục trong những ngày tới".

Trong khi đó, Bahrain cho biết một cuộc tấn công của Iran đã làm hư hại một tòa nhà dân cư và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn để xem xét trách nhiệm của Tehran. Quân đội Kuwait thông báo đã đánh chặn thành công hai tên lửa đạn đạo mà không ghi nhận thương vong hay thiệt hại.

Ở Lebanon, Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri - đồng minh thân cận của Hezbollah - chỉ trích thỏa thuận do Mỹ làm trung gian giữa Lebanon và Israel, cho rằng văn kiện này có nguy cơ chia rẽ và sẽ không được thực thi.

Tehran từ lâu khẳng định việc chấm dứt xung đột tại Lebanon và buộc Israel rút quân khỏi miền nam nước này là một phần không thể tách rời của bất kỳ thỏa thuận toàn diện nào nhằm kết thúc cuộc chiến rộng lớn hơn bắt đầu từ ngày 28/2.

Trong khi đó, Israel tiếp tục tiến hành các đợt không kích nhằm vào các cơ sở ngầm của Hezbollah bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mới được ký kết.