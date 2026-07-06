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Xuất bản ngày 06/07/2026 10:46 AM
Xuất bản ngày 06/07/2026 10:46 AM

Ổ gà, ổ voi, đất cát rơi vãi nhếch nhác trên tuyến đường nghìn tỷ tại Gia Lai

Nguyễn Gia
Nguyễn Gia
(VTC News) -

Tuyến ĐT638 với mức đầu tư nghìn tỷ, phần đoạn nối trung tâm Quy Nhơn với xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) trong tình trạng hạ tầng nhếch nhác, xuống cấp trong nhiều năm.

Toàn cảnh hạ tầng xuống cấp trên tuyến đường ĐT638 tại Gia Lai

Tuyến ĐT 638 đoạn nối trung tâm Quy Nhơn với xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) có chiều dài khoảng 14km được biết đến với vai trò là trục giao thông huyết mạch của Gia Lai, thuộc dự án nhóm B có tổng mức đầu tư gần 1.600 tỷ đồng.

Tuyến ĐT 638 đoạn nối trung tâm Quy Nhơn với xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) có chiều dài khoảng 14km được biết đến với vai trò là trục giao thông huyết mạch của Gia Lai, thuộc dự án nhóm B có tổng mức đầu tư gần 1.600 tỷ đồng.

Tuy nhiên ghi nhận thực tế, sau nhiều năm đưa vào sử dụng, tuyến đường nghìn tỷ này chưa lúc nào thoát khỏi cảnh hạ tầng xuống cấp, nhếch nhác.

Tuy nhiên ghi nhận thực tế, sau nhiều năm đưa vào sử dụng, tuyến đường nghìn tỷ này chưa lúc nào thoát khỏi cảnh hạ tầng xuống cấp, nhếch nhác.

Dọc theo tuyến đường, liên tục xuất hiện những mảng nhựa đường bị cày xới, biến dạng bởi áp lực của dòng xe tải trọng lớn.

Dọc theo tuyến đường, liên tục xuất hiện những mảng nhựa đường bị cày xới, biến dạng bởi áp lực của dòng xe tải trọng lớn.

Ổ gà, ổ voi, đất cát rơi vãi nhếch nhác trên tuyến đường nghìn tỷ tại Gia Lai - 4
Tại một số điểm vừa được vá, sửa đã có tình trạng hư hỏng, xuất hiện hằn lún vệt bánh xe, nhựa mặt đường đùn lên từng mảng lớn, bong tróc nghiêm trọng.

Tại một số điểm vừa được vá, sửa đã có tình trạng hư hỏng, xuất hiện hằn lún vệt bánh xe, nhựa mặt đường đùn lên từng mảng lớn, bong tróc nghiêm trọng.

Nhiều vị trí xuất hiện chi chít các hố sâu, tạo thành những chiếc "bẫy" nguy hiểm đối với người đi xe máy, đặc biệt là vào ban đêm hoặc khi trời mưa lớn gây ngập nước.

Nhiều vị trí xuất hiện chi chít các hố sâu, tạo thành những chiếc “bẫy” nguy hiểm đối với người đi xe máy, đặc biệt là vào ban đêm hoặc khi trời mưa lớn gây ngập nước.

Anh Hoàng Nam (31 tuổi), một tài xế chạy xe dịch vụ thường xuyên trên tuyến đường chia sẻ: "Xe từ nơi khác đến Gia Lai, di chuyển tuyến đường này để lên lối vào cao tốc Bắc Nam vào ban đêm thường bị sụp ổ gà, cắn vỡ lốp xe, rất nguy hiểm"

Anh Hoàng Nam (31 tuổi), một tài xế chạy xe dịch vụ thường xuyên trên tuyến đường chia sẻ: “Xe từ nơi khác đến Gia Lai, di chuyển tuyến đường này để lên lối vào cao tốc Bắc Nam vào ban đêm thường bị sụp ổ gà, cắn vỡ lốp xe, rất nguy hiểm”

Bên cạnh sự xuống cấp về hạ tầng kỹ thuật, sự nhếch nhác về môi trường và cảnh quan dọc tuyến ĐT638 cũng là điều khiến dư luận bức xúc. Mặt đường thường xuyên bị đất, đá, cát từ những xe tải công trình rơi vãi.

Bên cạnh sự xuống cấp về hạ tầng kỹ thuật, sự nhếch nhác về môi trường và cảnh quan dọc tuyến ĐT638 cũng là điều khiến dư luận bức xúc. Mặt đường thường xuyên bị đất, đá, cát từ những xe tải công trình rơi vãi.

Cảnh tượng đất, cát, cát rơi vãi giữa tuyến đường gây mất mỹ quan và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cảnh tượng đất, cát, cát rơi vãi giữa tuyến đường gây mất mỹ quan và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ổ gà, ổ voi, đất cát rơi vãi nhếch nhác trên tuyến đường nghìn tỷ tại Gia Lai - 10
Do lưu lượng xe chở vật liệu xây dựng, đất đá, dăm gỗ lưu thông với mật độ dày đặc nhưng không được che chắn kỹ lưỡng, bụi bẩn luôn là "nỗi ám ảnh" thường trực của người dân sống hai bên đường.

Do lưu lượng xe chở vật liệu xây dựng, đất đá, dăm gỗ lưu thông với mật độ dày đặc nhưng không được che chắn kỹ lưỡng, bụi bẩn luôn là “nỗi ám ảnh” thường trực của người dân sống hai bên đường.

Hàng chục hệ thống thoát nước dọc hai bên tuyến đường bị mất khung sắt, bị bồi lấp bởi đất đá, khiến nước thải và nước mưa không có lối thoát, tràn ra mặt đường mỗi khi có mưa lớn, càng làm cho quá trình xuống cấp diễn ra nhanh hơn.

Hàng chục hệ thống thoát nước dọc hai bên tuyến đường bị mất khung sắt, bị bồi lấp bởi đất đá, khiến nước thải và nước mưa không có lối thoát, tràn ra mặt đường mỗi khi có mưa lớn, càng làm cho quá trình xuống cấp diễn ra nhanh hơn.

Được biết tuyến ĐT638 là công trình được đầu tư xây dựng từ năm 2015 và hoàn thành năm 2021. Trong đó, đoạn từ trung tâm Quy Nhơn đến xã Canh Vinh do Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai thẩm định thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu.

Được biết tuyến ĐT638 là công trình được đầu tư xây dựng từ năm 2015 và hoàn thành năm 2021. Trong đó, đoạn từ trung tâm Quy Nhơn đến xã Canh Vinh do Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai thẩm định thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu.

Một tuyến giao thông huyết mạch ngay lối vào cửa ngõ Quy Nhơn, mang tính kết nối cao như ĐT638 luôn trong tình trạng nhếch nhác, xuống cấp. Người dân và các phương tiện di chuyển qua tuyến đường mong mỏi một sự thay đổi, xứng tầm với giá trị đầu tư và kỳ vọng phát triển của địa phương.

Một tuyến giao thông huyết mạch ngay lối vào cửa ngõ Quy Nhơn, mang tính kết nối cao như ĐT638 luôn trong tình trạng nhếch nhác, xuống cấp. Người dân và các phương tiện di chuyển qua tuyến đường mong mỏi một sự thay đổi, xứng tầm với giá trị đầu tư và kỳ vọng phát triển của địa phương.

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Đơn vị thi công 'bẫy' khách đi đường?

Đơn vị thi công 'bẫy' khách đi đường?

Đoạn đường ĐT.638 (TP Quy Nhơn, Bình Định) đang được sửa chữa, nhưng lại thiếu biển cảnh báo như "bẫy" khách đi đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

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