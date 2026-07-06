Toàn cảnh hạ tầng xuống cấp trên tuyến đường ĐT638 tại Gia Lai
Đẩy mạnh giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu TP.HCM đẩy mạnh giám định ADN, ứng dụng khoa học công nghệ để sớm xác định danh tính các liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Diện mạo khu đô thị lấn biển Cần Giờ sau hơn 1 năm thi công thần tốc
Sau hơn 1 năm khởi công, khu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ dần lộ diện với hạ tầng, đường sá, công trình đầu tiên, tạo diện mạo mới trên vùng biển cạn.
Thủ tướng dự Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, đánh dấu giai đoạn tìm kiếm thực địa sau nhiều tháng xác minh.
Ổ gà, ổ voi, đất cát rơi vãi nhếch nhác trên tuyến đường nghìn tỷ tại Gia Lai
Tuyến ĐT638 với mức đầu tư nghìn tỷ, phần đoạn nối trung tâm Quy Nhơn với xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) trong tình trạng hạ tầng nhếch nhác, xuống cấp trong nhiều năm.
1 Đô la Mỹ hôm nay 6/7/2026 bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?
Sáng nay 6/7/2026, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng trong nước có xu hướng giảm nhẹ so với phiên giao dịch cuối tuần trước.
Tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ cùng di vật tại Công viên Lê Thị Riêng
Lực lượng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện 7 hài cốt, trong đó một liệt sĩ được xác định danh tính nhờ chiếc ví còn lưu giấy tờ tùy thân.
VinUni ra mắt V-Bench - thước đo năng lực của các mô hình AI dành cho người Việt
Trung tâm Nghiên cứu AI - Trường Đại học VinUni giới thiệu V-Bench - bộ công cụ được phát triển nhằm phục vụ cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển AI có trách nhiệm.
Giá tiêu hôm nay 6/7: Trong nước đi ngang, xuất khẩu ổn định
Giá tiêu hôm nay 6/7 tại thị trường trong nước tiếp tục đi ngang sau khi giảm 3.000 - 4.000 đồng/kg so với đầu tháng 7.
Tên gọi Cầu Giấy từ đâu mà có?
Cầu Giấy từ lâu đã trở thành địa danh quen thuộc với cả những người không sống ở Hà Nội, nhưng không phải ai cũng biết nguồn gốc của cái tên ấy.
Giá cà phê hôm nay 6/7/2026: Ổn định phiên đầu tuần
Sáng 6/7/2026 (giờ Việt Nam), giá cà phê trên các sàn giao dịch quốc tế ổn định so với cuối tuần trước.
Đẩy mạnh giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu TP.HCM đẩy mạnh giám định ADN, ứng dụng khoa học công nghệ để sớm xác định danh tính các liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Diện mạo khu đô thị lấn biển Cần Giờ sau hơn 1 năm thi công thần tốc
Sau hơn 1 năm khởi công, khu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ dần lộ diện với hạ tầng, đường sá, công trình đầu tiên, tạo diện mạo mới trên vùng biển cạn.
Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha, vòng 1/8 World Cup
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