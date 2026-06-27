Cận cảnh bất cập trên tuyến đường DH từ Bảo tàng Quang Trung - Vĩnh Thạnh ở Gia Lai
Nắng nóng 40 độ C, người dân miền Trung đổ ra biển giải nhiệt
Nắng nóng vượt ngưỡng 40 độ C khiến người dân miền Trung đổ xô tìm điểm "giải nhiệt" khiến các bãi biển ven trung tâm luôn ken đặc người.
Những khu vực nghi có mộ tập thể liệt sỹ bên trong Kinh thành Huế
Khu vực nằm sát cửa Chánh Tây (Kinh thành Huế) là nơi nghi 15 liệt sĩ bộ đội ta bị chôn lấp trong hố bom sâu gần 3 mét.
Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII
Vinamilk hỗ trợ 60.000 sản phẩm dinh dưỡng, góp phần chăm lo sức khỏe cho các đại biểu, lực lượng phục vụ và tình nguyện viên trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.
Nguy hiểm rình rập trên tuyến đường bong tróc, ổ gà ở Gia Lai
Đường DH ở Gia Lai xuống cấp, gây nguy hiểm cho người đi đường nhưng việc bàn giao quản lý, kinh phí bảo trì của tỉnh và xã chưa rõ ràng khiến địa phương lúng túng.
Giá nhà Mỹ vẫn neo đỉnh, vì sao Fed quyết không hạ lãi suất?
TS Bùi Ngọc Sơn phân tích những nghịch lý và rủi ro trong nền kinh tế Mỹ khi bất động sản vẫn đắt đỏ nhưng Fed nhất quyết không hạ lãi suất.
Hồ điều hòa nghìn tỷ phía Tây Hà Nội dần lộ diện
Hồ điều hòa Phú Đô rộng gần 37ha, với tổng số vốn đầu tư 1.166 tỷ đồng đang tăng tốc về đích, kỳ vọng góp phần giảm ngập úng cho nhiều "điểm nóng" ở phía Tây Hà Nội.
Mẹo bóc vỏ trứng luộc cực nhanh
Biết mẹo bóc vỏ trứng luộc dưới đây, bạn sẽ bóc nhanh mà vẫn đảm bảo trạng thái hoàn hảo của trứng, không còn tình trạng quả trứng nham nhở do sát vỏ.
Giá vàng hôm nay 27/6: Vàng thế giới bật tăng
Sáng 27/6, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.088 USD/ounce, tăng 53 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
Chàng trai từng trượt đại học, xuất khẩu lao động, giành Quán quân Bolero
Từng trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, Phạm Ngọc Anh không từ bỏ đam mê để đăng quang Quán quân Giọng ca vàng Bolero mùa 12.
Mỹ nhân từng 'gây bão' truyền thông tại World Cup 16 năm trước giờ ra sao?
Tại World Cup 2010, người đẹp Larissa Riquelme từng trở thành hiện tượng toàn cầu khi lọt vào ống kính với vẻ ngoài nóng bỏng.
Giá xăng dầu hôm nay 27/6: Dầu thế giới giảm mạnh
Lúc 6h ngày 27/6, giá dầu WTI ở mức 69,23 USD/thùng, giảm 2,22 USD/thùng, giá dầu Brent ở mức 71,99 USD/thùng, giảm 3,27 USD/thùng so với phiên giao dịch trước.
Messi không đá chính trận Argentina gặp Jordan
Lionel Messi không đá chính trong trận Argentina gặp Jordan sáng mai 28/6, theo thông tin mới nhất được huấn luyện viên Lionel Scaloni tiết lộ.
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