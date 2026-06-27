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Xuất bản ngày 27/06/2026 07:05 AM
Xuất bản ngày 27/06/2026 07:05 AM

Nguy hiểm rình rập trên tuyến đường bong tróc, ổ gà ở Gia Lai

Nguyễn Gia
Nguyễn Gia
(VTC News) -

Đường DH ở Gia Lai xuống cấp, gây nguy hiểm cho người đi đường nhưng việc bàn giao quản lý, kinh phí bảo trì của tỉnh và xã chưa rõ ràng khiến địa phương lúng túng.

Cận cảnh bất cập trên tuyến đường DH từ Bảo tàng Quang Trung - Vĩnh Thạnh ở Gia Lai

Tuyến đường DH26 qua địa bàn hai xã Bình Khê và Bình An (tỉnh Gia Lai) thuộc Dự án Nâng cấp tuyến đường từ Bảo tàng Quang Trung đến Vĩnh Thạnh do Sở Giao thông vận tải Gia Lai làm chủ đầu tư

Tuyến đường DH26 qua địa bàn hai xã Bình Khê và Bình An (tỉnh Gia Lai) thuộc Dự án Nâng cấp tuyến đường từ Bảo tàng Quang Trung đến Vĩnh Thạnh do Sở Giao thông vận tải Gia Lai làm chủ đầu tư

Tuyến đường được UBND tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch nâng cấp ngày 24/11/2024 có chiều dài hơn 36km, được bàn giao đưa vào sử dụng ngày 30/12/2023 và hết bảo hành tháng 02/2025.

Tuyến đường được UBND tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch nâng cấp ngày 24/11/2024 có chiều dài hơn 36km, được bàn giao đưa vào sử dụng ngày 30/12/2023 và hết bảo hành tháng 02/2025.

Tuy nhiên theo ghi nhận hiện tại của PV Báo Điện tử VTC News, một số vị trí trên tuyến đường hỏng hóc, xuống cấp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tuy nhiên theo ghi nhận hiện tại của PV Báo Điện tử VTC News, một số vị trí trên tuyến đường hỏng hóc, xuống cấp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Dọc tuyến đường có các mỏ đất đưa vào phục vụ Dự án Cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, mỗi ngày đều có lượng xe tải lớn di chuyển dẫn đến mặt đường bong tróc, xuất hiện các ổ voi, ổ gà.

Dọc tuyến đường có các mỏ đất đưa vào phục vụ Dự án Cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, mỗi ngày đều có lượng xe tải lớn di chuyển dẫn đến mặt đường bong tróc, xuất hiện các ổ voi, ổ gà.

Tại các vị trí khúc cua, xuất hiện cát đất trên núi tràn xuống mặt đường sau những trận mưa, nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông cho người đi đường, nhất là vào ban đêm.

Tại các vị trí khúc cua, xuất hiện cát đất trên núi tràn xuống mặt đường sau những trận mưa, nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông cho người đi đường, nhất là vào ban đêm.

Ông Nguyễn Văn Mười (58 tuổi, trú xã Bình An, tỉnh Gia Lai) thông tin, nhiều điểm cát đất tràn xuống lòng đường mà không được dọn dẹp trong thời gian dài và đã xảy ra việc nhiều người đi đường bị té ngã.

Ông Nguyễn Văn Mười (58 tuổi, trú xã Bình An, tỉnh Gia Lai) thông tin, nhiều điểm cát đất tràn xuống lòng đường mà không được dọn dẹp trong thời gian dài và đã xảy ra việc nhiều người đi đường bị té ngã.

Dự án sửa chữa tuyến đường từ Bảo tàng Quang Trung đến Vĩnh Thạnh nhằm mục đích nâng cấp, mở rộng nhằm đảo bảo an toàn giao thông và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự án sửa chữa tuyến đường từ Bảo tàng Quang Trung đến Vĩnh Thạnh nhằm mục đích nâng cấp, mở rộng nhằm đảo bảo an toàn giao thông và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đường được thiết kế theo TCVN4054-2005 đường cấp VI đồng bằng, có bề rộng nền đường 6,5m trên cơ sở đào khuôn đường cũ, tận dụng nền đường cũ trước đó. Tuyến đường dọc theo chân núi không có trang bị đèn chiếu ban đêm nhưng có hệ thống an toàn giao thông trên toàn tuyến theo tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến đường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Đường được thiết kế theo TCVN4054-2005 đường cấp VI đồng bằng, có bề rộng nền đường 6,5m trên cơ sở đào khuôn đường cũ, tận dụng nền đường cũ trước đó. Tuyến đường dọc theo chân núi không có trang bị đèn chiếu ban đêm nhưng có hệ thống an toàn giao thông trên toàn tuyến theo tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến đường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Toàn tuyến đường có tổng mức đầu tư nâng cấp, sửa chữa gần 145 tỷ đồng bao gồm: chi phí xây dựng; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí bồi thường, chi phí dự phòng và các chi phí khác.

Toàn tuyến đường có tổng mức đầu tư nâng cấp, sửa chữa gần 145 tỷ đồng bao gồm: chi phí xây dựng; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí bồi thường, chi phí dự phòng và các chi phí khác.

Trước đó ngày 24/6/2025, UBND tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) có chủ trương giao UBND các xã, phường mới sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tạm thời quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng các đường huyện theo địa giới hành chính sau sắp xếp, để đảm bảo giao thông được an toàn, êm thuận, thông suốt kể từ ngày 01/7/2025.

Trước đó ngày 24/6/2025, UBND tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) có chủ trương giao UBND các xã, phường mới sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tạm thời quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng các đường huyện theo địa giới hành chính sau sắp xếp, để đảm bảo giao thông được an toàn, êm thuận, thông suốt kể từ ngày 01/7/2025.

Tuy nhiên về phía các địa phương được giao nhiệm vụ tạm thời quản lý tuyến đường trên cho biết, UBND tỉnh chỉ giao nhiệm vụ quản lý chung cho các địa phương mà hồ sơ tuyến đường đến thời điểm hiện tại chưa được giao. Các địa phương đang gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý, và kinh phí bảo trì tuyến đường qua địa bàn

Tuy nhiên về phía các địa phương được giao nhiệm vụ tạm thời quản lý tuyến đường trên cho biết, UBND tỉnh chỉ giao nhiệm vụ quản lý chung cho các địa phương mà hồ sơ tuyến đường đến thời điểm hiện tại chưa được giao. Các địa phương đang gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý, và kinh phí bảo trì tuyến đường qua địa bàn

“Địa phương trước đó đã có kiến nghị lên UBND tỉnh Gia Lai, nếu có giao tuyến đường cho địa phương quản lý thì cần có văn bản cụ thể giao cái gì? Kinh phí bảo trì ở đâu? Các địa phương sau sắp xếp cũng đều rất mơ hồ và lúng túng trước văn bản bàn giao tạm thời của tỉnh”, ông Nguyễn Công Đệ, Chủ tịch UBND xã Bình Khê thông tin

“Địa phương trước đó đã có kiến nghị lên UBND tỉnh Gia Lai, nếu có giao tuyến đường cho địa phương quản lý thì cần có văn bản cụ thể giao cái gì? Kinh phí bảo trì ở đâu? Các địa phương sau sắp xếp cũng đều rất mơ hồ và lúng túng trước văn bản bàn giao tạm thời của tỉnh”, ông Nguyễn Công Đệ, Chủ tịch UBND xã Bình Khê thông tin

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