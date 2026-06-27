Nguy hiểm rình rập trên tuyến đường bong tróc, ổ gà ở Gia Lai

Tuy nhiên về phía các địa phương được giao nhiệm vụ tạm thời quản lý tuyến đường trên cho biết, UBND tỉnh chỉ giao nhiệm vụ quản lý chung cho các địa phương mà hồ sơ tuyến đường đến thời điểm hiện tại chưa được giao. Các địa phương đang gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý, và kinh phí bảo trì tuyến đường qua địa bàn