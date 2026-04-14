Dự án nút giao 4 tầng ở TP.HCM hiện ra sao?

Sau hơn một năm triển khai giai đoạn 3, dự án nút giao Mỹ Thủy - một trong những điểm nóng ùn tắc nghiêm trọng tại TP.HCM đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thiện, đặt ra áp lực lớn cho mục tiêu cán đích.
Trước thực trạng nút giao chậm tiến độ, thành phố điều chỉnh thành từ năm 2021 đến quý III2026 thay vì mục tiêu hoàn thành dịp 30/4/2026.
Dự án xây dựng nút giao Mỹ Thủy được khởi công từ năm 2016, giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối các trục giao thông huyết mạch như đường Nguyễn Thị Định, đường Đồng Văn Cống và Vành đai 2 (Võ Chí Công). Đây là khu vực tập trung lưu lượng lớn xe container ra vào cảng Cát Lái, thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài, đặc biệt tại khu vực gần cầu Phú Mỹ.
Theo quy hoạch, dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng. Dự án có quy mô 4 tầng, gồm hai phần chính: xây lắp và bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Công trình được chia thành 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 và 2 đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng trong giai đoạn 2019 - 2021.
Cụ thể, các công trình như cầu Kỳ Hà 3 (nhánh trái), cầu vượt trên đường Vành đai 2 (nhánh trái), hầm chui rẽ trái từ Vành đai 2 đi Cát Lái và cầu Mỹ Thủy 3 (6 làn xe) đã được đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện một phần tình hình giao thông khu vực.
Đến 14/3/2025, giai đoạn 3 - giai đoạn cuối của dự án chính thức được khởi công, với mục tiêu hoàn thành trong vòng một năm. Tuy nhiên, theo ghi nhận vào giữa tháng 4/2026, công trường vẫn còn nhiều hạng mục đang trong quá trình thi công.
Tại hạng mục cầu vượt trên đường Vành đai 2 (nhánh phải), kết cấu chính đang dần hình thành.
Các nhà thầu tổ chức thi công liên tục, chia nhiều mũi nhằm tăng tốc tiến độ trước mùa mưa. Trong khi đó, cầu vượt số 2 với gần 10 trụ kéo dài từ hướng phà Cát Lái đi cầu Phú Mỹ cũng đã lộ diện, chuẩn bị bước vào giai đoạn thi công dầm.
Song song đó, hệ thống đường gom gồm tuyến số 1, 2 và 3 cũng có những chuyển biến rõ rệt. Tuyến số 2, chạy từ phà Cát Lái, đi dưới các cầu Kỳ Hà 3, Mỹ Thủy 1, 2, 3 và hướng về cầu Kỳ Hà 2, đang được đẩy nhanh tiến độ. Tuyến số 3, kết nối về phía cầu Phú Mỹ, hiện đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối để chuẩn bị thảm nhựa.
Một hạng mục quan trọng khác là cầu Kỳ Hà 4 cũng đã được triển khai, góp phần hoàn thiện cấu trúc nút giao 4 tầng theo thiết kế.
Dù không khí thi công trên công trường khá nhộn nhịp với việc huy động tối đa nhân lực, thiết bị, nhưng thực tế cho thấy dự án vẫn đối mặt với nguy cơ chậm tiến độ. Nhiều khu vực còn dang dở, chưa đồng bộ.
Theo kế hoạch, việc thi công giai đoạn 3 được yêu cầu hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Tuy nhiên, với khối lượng công việc còn lớn, áp lực đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình đang là thách thức không nhỏ.
Khi hoàn thành, nút giao Mỹ Thủy được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể áp lực giao thông tại khu vực cảng Cát Lái, đồng thời tăng cường khả năng kết nối khu Đông TP.HCM, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông cửa ngõ phía Đông.
Bình luận