Nữ sinh Ngoại thương xinh đẹp tốt nghiệp xuất sắc, rinh loạt giải Olympic Toán, Tin

Trong suốt quá trình học đại học, Huyền dần chuyển hướng sang AI – lựa chọn mà cô mô tả là “khá khác” so với định hướng ban đầu. Xuất thân từ khối kinh tế, nữ sinh phải tự học lại các kiến thức nền tảng như Toán, lập trình và Machine Learning để theo kịp các sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin. “Có giai đoạn em vừa học trên trường, vừa tham gia đội tuyển học thuật, vừa tự học AI gần như mỗi ngày, nhưng khi đã đam mê, em luôn muốn nỗ lực để đi đến tận cùng”, cô chia sẻ. Động lực chuyển hướng của Huyền còn đến từ sự tin tưởng và đồng hành của gia đình. Dù có nhiều băn khoăn khi con gái theo đuổi một lĩnh vực mới, bố mẹ cô vẫn lựa chọn lắng nghe và đồng hành thay vì áp đặt.