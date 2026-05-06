Xuất bản ngày 06/05/2026 11:06 AM
Á khôi 'gây bão' ở lễ tốt nghiệp: Từ nữ sinh miền núi đến thành tích 'con nhà người ta'

Không chỉ gây chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp và sự tự tin từ clip hát tốt nghiệp, Á khôi Hoài Nam còn có hành trình học tập, hoạt động năng động với định hướng rõ ràng.

Những ngày đầu tháng 5, cái tên Nguyễn Viết Hoài Nam bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau màn phát biểu kết hợp hát tiếng Anh tại lễ tốt nghiệp Trường Đại học Tài chính – Marketing.

Clip ghi lại phần trình bày của nữ sinh nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Danh tính của cô được cộng đồng mạng "truy lùng". Bên cạnh sự chú ý dành cho phong thái tự tin, phần thể hiện ca khúc "Unstoppable" cùng màn catwalk tự tin của Nguyến Viết Hoài Nam khiến nhiều người ấn tượng.

Hoài Nam lớn lên trong gia đình thuần nông ở vùng miền núi tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP. Đà Nẵng). Từ sớm, cô luôn chủ động và nỗ lực trong học tập. Những năm phổ thông, cô từng tham gia Diễn đàn Trẻ em cấp quốc gia (2018), giành giải Nhất “Thuyết trình Văn học” (2019) và giải Nhất “Văn học - Học văn” (2022) cấp tỉnh và các giải học thuật khác.

Bước vào Trường Đại học Tài chính – Marketing, theo học ngành Marketing, Hoài Nam không chỉ duy trì kết quả học tập tốt mà còn tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Cô thử sức ở các vai trò như MC, biên tập viên, host radio, qua đó rèn luyện khả năng giao tiếp và làm chủ sân khấu.

Đáng chú ý, Hoài Nam là một trong 40 sinh viên nhận học bổng Sacombank “Ươm mầm cho những ước mơ” năm 2023, đồng thời tiếp tục lan tỏa tinh thần vượt khó, hiếu học đến các thế hệ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong suốt những năm đại học, cô cũng gắn bó với Ký túc xá UFM và từng đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban Tự quản, góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt tích cực, gắn kết cho sinh viên.

Kết thúc chặng đường đại học, cô tốt nghiệp loại giỏi, đạt kết quả rèn luyện xuất sắc. Nói về định hướng tương lai, nữ sinh cho biết cô mong muốn phát triển trong lĩnh vực truyền thông – marketing, đồng thời theo đuổi những hoạt động có giá trị cho cộng đồng. “Tôi muốn trở thành một người làm nghề có ích, có thể lan tỏa những điều tích cực bằng chính công việc của mình”, Hoài Nam bày tỏ.

Năm 2025, Hoài Nam tiếp tục là một trong 200 đại biểu tham gia chương trình “Hành trình đỏ – nghiên cứu, học tập” tại Trung Quốc.

Năm 2024, cô gái tài sắc "ẵm" Danh hiệu Á khôi 2 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam - một dấu mốc đáng chú ý trong thời thanh xuân của Hoài Nam. Với Nam, danh hiệu này không chỉ là niềm vui, mà còn là minh chứng: một cô gái bình thường, xuất thân nghèo khó, vẫn có thể chạm đến điều tưởng chừng không thể, nếu đủ bền bỉ.

Cô cho rằng, mỗi sinh viên đều có thể tìm thấy cho mình lý tưởng sống và sự tự tin: "Cứ kiên trì theo đuổi lý tưởng, bạn sẽ viết nên hành trình rực rỡ của chính mình".

Chia sẻ về cơ hội phát biểu tại lễ tốt nghiệp vừa qua, Hoài Nam cho biết cô khá bất ngờ. "Tôi may mắn khi được lựa chọn. Mỗi sinh viên có mặt trong buổi lễ đều rất nỗ lực để đi đến ngày hôm nay", cô nói. Clip phát biểu trong lễ tốt nghiệp – yếu tố khiến cô “gây sốt mạng” – với Hoài Nam chỉ là dấu mốc cá nhân. Điều cô quan tâm hơn là hành trình phía trước.

Từ một nữ sinh miền núi đến Á khôi sinh viên, Hoài Nam cho thấy hình ảnh người trẻ năng động, chủ động nắm bắt cơ hội, kiên trì bền bỉ học tập và tích cực phát triển bản thân để sẵn sàng cho những bước đi quan trọng trong tương lai sau khi tốt nghiệp.

