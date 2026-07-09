Nữ NSƯT duy nhất đóng cả 2 bộ phim về Nam Phương Hoàng hậu

(VTC News) -

Dự án điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng đang trở thành tâm điểm của khán giả. Lấy cảm hứng từ những sự kiện liên quan đến cuộc đời của Nam Phương Hoàng hậu, bộ phim còn khai thác chủ đề tình yêu, hôn nhân, gia đình và trách nhiệm.

Xuất hiện trong đoạn teaser, NSƯT Hồng Vân nhanh chóng thu hút sự quan tâm trong hình tượng nhân vật Đức Tiên Cung Dương Thị Thục, tức tổ mẫu (bà nội) của Vua Bảo Đại.

Đáng chú ý, trong bộ phim truyền hình Ngọn nến hoàng cung (2004), nữ nghệ sĩ cũng từng thủ vai Đức Từ Cung Hoàng thái hậu - thân mẫu (mẹ ruột) của Vua Bảo Đại. Hai dự án cách nhau hơn 2 thập kỷ nhưng đánh dấu việc bà là diễn viên duy nhất xuất hiện trong hai phiên bản phim ảnh đặc biệt về Nam Phương Hoàng hậu.

NSƯT Hồng Vân đóng cả hai dự án về Nam Phương Hoàng hậu cách nhau hơn 2 thập kỷ.

Sinh năm 1949, NSƯT Hồng Vân là “cây đại thụ” của nền nghệ thuật Việt Nam, đặc biệt về mảng âm nhạc. Xuất thân trong một gia đình yêu nghệ thuật, bản thân bà là người rất giỏi văn chương trước khi bén duyên với ca hát. NSƯT Hồng Vân từng là thành viên của tam ca Đông Phương (cùng Tuyết Hằng và Thu Hà) rất nổi tiếng tại Sài Gòn.

Sau năm 1975, bà tiếp tục đi hát ở các đoàn Bông Sen, Bông Hồng, Hương Miền Nam... được khán giả yêu mến qua những ca khúc nhạc dân ca ba miền, nhạc tiền chiến, nhạc Trịnh, nhạc trữ tình.

Không chỉ dừng lại ở vai trò ca hát, bà còn tham gia giảng dạy thanh nhạc tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Năm 2001, bà vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT. Đây cũng là thời điểm mà NSƯT Hồng Vân bắt đầu “bén duyên” với phim ảnh và Ngọn nến hoàng cung chính là dự án truyền hình đầu tay của bà ở tuổi 55.

Ở tuổi 77, NSƯT Hồng Vân vẫn miệt mài đi hát. Bà khẳng định bản thân yêu nghệ thuật như ngày đầu. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ bà đi hát là để thỏa niềm yêu nhạc, để tự nuôi sống mình mà không phải phụ thuộc vào con cháu.

Dù tuổi cao sức yếu nhưng giọng hát của bà vẫn đầy đặn, truyền cảm, thu hút khán giả. Mỗi khi lên sân khấu, bà đều say đắm với những tình cảm trong ca khúc dù là nhạc sang hay nhạc sến.

NSƯT Hồng Vân vẫn miệt mài với nghề ở tuổi U80.

Trong chương trình Đời nghệ sĩ, NSƯT Hồng Vân tâm sự tình yêu chính là thứ giúp bà giữ được tâm hồn lãng mạn, tươi tắn và tràn đầy năng lượng tích cực.

“Thật ra con người phải có tình yêu thì mới sống được chứ. Tình yêu không có nghĩa phải ở với nhau, ràng buộc lẫn nhau hay tạo áp lực cho nhau. Có người cả đời đơn giản chỉ cần được người khác yêu hoặc mình yêu người khác là đủ hạnh phúc”, nữ nghệ sĩ bày tỏ về những điều bản thân chiêm nghiệm được.

Trở lại màn ảnh với Hoàng hậu cuối cùng, nhân vật của NSƯT Hồng Vân được dự đoán có vai trò lớn chi phối mối quan hệ vợ chồng của Vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu, dẫn đến nhiều tình tiết đáng chú ý về sau.