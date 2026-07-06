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Xuất bản ngày 06/07/2026 04:53 PM
Xuất bản ngày 06/07/2026 04:53 PM

Vẻ đẹp tuyệt sắc đậm chất Á Đông của Nam Phương Hoàng hậu

Ngọc Thanh
Ngọc Thanh
(VTC News) -

Không chỉ nổi bật với nét đẹp đoan trang cùng chiều cao nổi bật, Hoàng hậu Nam Phương còn sở hữu tư chất thông minh, thành thạo nhiều ngoại ngữ.

Nam Phương Hoàng hậu tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan, sinh năm 1914 tại Huyện Kiến Hòa, Tỉnh Định Tường (nay thuộc Thị Xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang). Bà xuất thân trong gia đình Công giáo giàu có bậc nhất miền Nam thời bấy giờ.

Nam Phương Hoàng hậu tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan, sinh năm 1914 tại Huyện Kiến Hòa, Tỉnh Định Tường (nay thuộc Thị Xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang). Bà xuất thân trong gia đình Công giáo giàu có bậc nhất miền Nam thời bấy giờ.

Được biết đến là Hoàng hậu cuối cùng của các triều đại phong kiến Việt Nam, Hoàng hậu Nam Phương nổi danh với sắc đẹp nổi bật. Nhan sắc của bà có lẽ ít người sánh kịp khi từng 3 lần được phong danh hiệu Hoa hậu Đông Dương.

Được biết đến là Hoàng hậu cuối cùng của các triều đại phong kiến Việt Nam, Hoàng hậu Nam Phương nổi danh với sắc đẹp nổi bật. Nhan sắc của bà có lẽ ít người sánh kịp khi từng 3 lần được phong danh hiệu Hoa hậu Đông Dương.

Năm 12 tuổi, bà được gia đình gửi đi Pháp và mang quốc tịch Pháp. Bà du học tại trường nữ danh tiếng ở Paris thời bấy giờ là Couvent des Oiseaux.

Năm 12 tuổi, bà được gia đình gửi đi Pháp và mang quốc tịch Pháp. Bà du học tại trường nữ danh tiếng ở Paris thời bấy giờ là Couvent des Oiseaux.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, bà trở về Việt Nam và gặp được Vua Bảo Đại trong một cuộc yến tiệc tại khách sạn La Palace nổi tiếng của Đà Lạt vào năm 1932.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, bà trở về Việt Nam và gặp được Vua Bảo Đại trong một cuộc yến tiệc tại khách sạn La Palace nổi tiếng của Đà Lạt vào năm 1932.

Nam Phương Hoàng Hậu sở hữu vẻ đẹp đậm chất Á Đông với mái tóc đen tuyền, đôi mắt sắc sảo.

Nam Phương Hoàng Hậu sở hữu vẻ đẹp đậm chất Á Đông với mái tóc đen tuyền, đôi mắt sắc sảo.

Ở tuổi 20, Nam Phương Hoàng hậu có dáng người cao, mảnh khảnh, thanh thoát. Trong những bức hình cũ, bà thường diện trang phục thanh lịch, nhẹ nhàng.

Ở tuổi 20, Nam Phương Hoàng hậu có dáng người cao, mảnh khảnh, thanh thoát. Trong những bức hình cũ, bà thường diện trang phục thanh lịch, nhẹ nhàng.

Sau lần gặp đầu tiên, Vĩnh Thụy - tức cựu hoàng Bảo Đại - đem lòng yêu mến bởi nhan sắc và học thức của Nguyễn Hữu Thị Lan. "Cô Lan có vẻ đẹp thùy mị của người con gái miền Nam, hiền lành và quyến rũ làm tôi say mê", vua Bảo Đại từng viết trong cuốn hồi ký Le Dragon d’Annam của mình.

Sau lần gặp đầu tiên, Vĩnh Thụy - tức cựu hoàng Bảo Đại - đem lòng yêu mến bởi nhan sắc và học thức của Nguyễn Hữu Thị Lan. “Cô Lan có vẻ đẹp thùy mị của người con gái miền Nam, hiền lành và quyến rũ làm tôi say mê”, vua Bảo Đại từng viết trong cuốn hồi ký Le Dragon d‘Annam của mình.

Cuốn "Nam Phương - Hoàng Hậu cuối cùng" viết bà rất ưa thời trang của hãng Christian Dior và Balmin. Sau 10 năm chung sống hạnh phúc, Nam Phương Hoàng hậu sinh cho Bảo Đại 5 người con là Bảo Long, Phương Mai, Phương Liên, Phương Dung và Bảo Thăng.

Cuốn ”Nam Phương - Hoàng Hậu cuối cùng“ viết bà rất ưa thời trang của hãng Christian Dior và Balmin. Sau 10 năm chung sống hạnh phúc, Nam Phương Hoàng hậu sinh cho Bảo Đại 5 người con là Bảo Long, Phương Mai, Phương Liên, Phương Dung và Bảo Thăng.

Năm 1945, Bảo Đại thoái vị, ra Hà Nội làm cố vấn, Nam Phương Hoàng hậu một mình sống tại cung An Định (Huế) để lo cho các con. Năm 1947, bà đưa các con sang Pháp định cư và dành năm tháng cuối đời ở nơi đất khách.

Năm 1945, Bảo Đại thoái vị, ra Hà Nội làm cố vấn, Nam Phương Hoàng hậu một mình sống tại cung An Định (Huế) để lo cho các con. Năm 1947, bà đưa các con sang Pháp định cư và dành năm tháng cuối đời ở nơi đất khách.

Với nhan sắc "chim sa, cá lặn", Nam Phương Hoàng hậu luôn trở thành nguồn đề tài bất tận cho những tay nhiếp ảnh hồi đó từ trong nước đến quốc tế.

Với nhan sắc ”chim sa, cá lặn“, Nam Phương Hoàng hậu luôn trở thành nguồn đề tài bất tận cho những tay nhiếp ảnh hồi đó từ trong nước đến quốc tế.

Ảnh Nam Phương Hoàng hậu và các con đăng trên tờ Indochine hebdomadaire illustré năm 1942.

Ảnh Nam Phương Hoàng hậu và các con đăng trên tờ Indochine hebdomadaire illustré năm 1942.

Cuộc đời nhiều thăng trầm và nhan sắc của Hoàng hậu cuối cùng nước Nam đến nay vẫn thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng.

Cuộc đời nhiều thăng trầm và nhan sắc của Hoàng hậu cuối cùng nước Nam đến nay vẫn thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng.

Từ nhan sắc, học thức đến vai trò xã hội, bà trở thành biểu tượng truyền cảm hứng mạnh mẽ cho phụ nữ Việt Nam trong hành trình bước ra khỏi khuôn khổ, vươn tới tri thức và tự khẳng định giá trị bản thân.

Từ nhan sắc, học thức đến vai trò xã hội, bà trở thành biểu tượng truyền cảm hứng mạnh mẽ cho phụ nữ Việt Nam trong hành trình bước ra khỏi khuôn khổ, vươn tới tri thức và tự khẳng định giá trị bản thân.

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