Giáo dục Chân dung Xuất bản ngày 07/04/2026 12:01 PM Xuất bản ngày 07/04/2026 12:01 PM Nữ lớp trưởng xinh đẹp, tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại thương (VTC News) - Tốt nghiệp xuất sắc Trường Đại học Ngoại thương với GPA 3.85/4.0, Lê Hoàng Trang gây ấn tượng bởi thành tích học tập, kinh nghiệm thực tập và ngoại hình sáng.Trong đợt tốt nghiệp năm nay của Trường Đại học Ngoại thương, Lê Hoàng Trang (SN 2004) là một trong những gương mặt tân cử nhân nổi bật của khóa. Nữ lớp trưởng lớp Anh 10 - Kinh tế đối ngoại K61, trường Đại học Ngoại thương vừa tốt nghiệp loại xuất sắc với GPA 3.85/4.0. Lê Hoàng Trang gây ấn tượng không chỉ bởi thành tích học tập mà còn vì ngoài tươi tắn, năng động của một sinh viên thế hệ mới. Trong thời gian học tại đại học, Trang nhiều kỳ nhận học bổng khuyến khích học tập nhờ kết quả học tập nổi bật.Trang cho biết "bí quyết" học tập của mình nằm ở sự kỷ luật và thói quen học tập đều đặn mỗi ngày. Trang cũng là cộng tác viên tại Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế thuộc Trường Đại học Ngoại thương, nơi giúp Trang có cơ hội tiếp cận gần hơn với các hoạt động học thuật, hỗ trợ tổ chức sự kiện và làm việc trong môi trường có tính chuyên môn cao.Trang nhận bằng cử nhân xuất sắc Đại học Ngoại thương tại Lễ trao bằng tốt nghiệp hôm 5/4 vừa qua.Nữ sinh từng đảm nhiệm vai trò lớp trưởng lớp Anh 10 - Kinh tế đối ngoại K61 - Đại học Ngoại thương, tích cực kết nối và hỗ trợ các bạn trong lớp. Theo cô, những thói quen nhỏ như chuẩn bị bài trước khi lên lớp, ôn tập ngay sau buổi học, hoàn thành bài tập đúng hạn và quản lý thời gian hiệu quả nếu được duy trì đều đặn sẽ tạo ra sự khác biệt lớn về kết quả học tập.Bên cạnh việc học, nữ sinh còn chủ động tham gia thực tập để tiếp cận môi trường doanh nghiệp từ sớm. Trang từng có thời gian thực tập tại Piaggio Việt Nam trong lĩnh vực logistics. Tại đây, cô tham gia theo dõi chứng từ xuất nhập khẩu, phối hợp với đối tác vận chuyển và hỗ trợ vận hành chuỗi cung ứng.Trang cũng có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng.Trang sử dụng tiếng Anh trong công việc và giao tiếp chuyên môn."Thành tích ổn định không đến từ những cú bứt phá ngắn hạn, mà từ sự bền bỉ và có kế hoạch trong suốt hành trình học tập", Trang chia sẻ.Sau khi tốt nghiệp, Trang mong muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng.
