Món quà tri ân mẹ của tân thủ khoa Ngoại thương đạt điểm tuyệt đối 4.0

Hành trình của nam sinh là minh chứng cho sự nỗ lực, kỷ luật và kiên trì không ngừng nghỉ. Mồ côi bố từ sớm, Trí ý thức rằng học tập không chỉ là con đường phát triển bản thân mà còn là cách để san sẻ gánh nặng với mẹ.

Khi nhìn lại hành trình từ sinh viên năm nhất bỡ ngỡ đến thủ khoa, Trí cho biết bước ngoặt quan trọng là ngay từ những môn đầu tiên, cậu tập trung học nghiêm túc, coi đó như nền móng để duy trì phong độ lâu dài.

“Em tự định vị bản thân còn phải học hỏi nhiều, không để thành tích ở cấp 3 làm mình tự mãn", Trí chia sẻ.

Phạm Quốc Trí, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM.

Thay vì chạy theo tâm lý thành công nhanh, Trí chọn đi chậm nhưng chắc. Gia đình không đặt áp lực thành tích, cùng với tính cách cẩn trọng, giúp Trí tập trung vào việc học, quan sát môi trường xung quanh và phát triển từng bước.

Ngay cả khi áp lực vì điểm số tuyệt đối xuất hiện, Trí không nhìn vào mục tiêu lớn mà chia nhỏ việc học theo từng môn, từng buổi học, giữ tâm lý nhẹ nhàng.

“Mọi thành trì vững chắc được xây bằng những viên gạch nhỏ mỗi ngày. Em xem mỗi tín chỉ học tập như viên gạch cần được đặt tỉ mỉ để hoàn thiện công trình", Trí nói.

Trí vốn là học sinh chuyên Văn tại Trường THPT chuyên Tiền Giang (Đồng Tháp), từng giành giải ba cấp quốc gia. Khi bước vào lớp 12, cậu băn khoăn chọn ngành học và trường phù hợp, cuối cùng quyết định theo Kinh tế đối ngoại tại Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM, nơi quy tụ nhiều sinh viên xuất sắc và được doanh nghiệp đánh giá cao.

Thử thách đến với Trí ngay từ những buổi học đầu tiên. Trong các giờ thuyết trình bằng tiếng Anh, Trí “lọt thỏm” giữa phần lớn sinh viên đã có chứng chỉ IELTS. Nam sinh không để hạn chế này ngăn cản mình, mà chăm chỉ luyện tập, tự học bằng sơ đồ tư duy, chuẩn bị kỹ bài trước lớp và tự xây dựng đề kiểm tra kiến thức trước mỗi kỳ thi và từ đó dần lội ngược dòng.

Bên cạnh đó, Trí duy trì nhóm học tập để vừa học, vừa giảng lại kiến thức cho bạn, giúp hiểu sâu bản chất vấn đề. Nhờ vậy, Trí giành học bổng khuyến khích học tập của trường liên tiếp nhiều học kỳ, cùng một số học bổng từ doanh nghiệp.

Trí đạt đạt điểm tuyệt đối 4.0 ở tất cả môn học. (Ảnh: NVCC)

Trí tâm sự, điều còn thiếu của cậu là ít tham gia hoạt động ngoại khóa so với nhiều bạn sinh viên Ngoại thương khác. “Mỗi người có mục tiêu khác nhau. Em không tiếc nuối vì phía trước vẫn còn nhiều cơ hội để dấn thân và trải nghiệm", Trí chia sẻ.

Trí đang thực tập tại bộ phận Customer Service của công ty Real Logistics và hướng tới phát triển trong lĩnh vực này. Danh hiệu thủ khoa không chỉ là ghi nhận kết quả học tập xuất sắc mà còn là dấu mốc đánh dấu quá trình kiên trì, bền bỉ, và là lời tri ân dành cho gia đình, đặc biệt là mẹ, người đã đồng hành cùng Trí trong suốt quãng thời gian khó khăn.