Hơn 1.260 sinh viên Đại học Ngoại thương tốt nghiệp, 30% đạt loại xuất sắc

Năm nay, nhà trường công nhận tốt nghiệp cho 1.265 sinh viên, trong đó 1.255 sinh viên thuộc trụ sở Hà Nội và 10 sinh viên cơ sở Quảng Ninh. Khoảng 30% sinh viên đạt kết quả học tập loại xuất sắc.

Sinh viên sẵn sàng cho khoảnh khắc nhận tấm bằng cử nhân sau nhiều năm học tập.

Không chỉ đạt thành tích cao trong học tập, sinh viên khóa tốt nghiệp năm nay còn ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực học thuật và nghiên cứu khoa học.

Trong thời gian học tập, sinh viên của trường giành Huy chương Bạc Olympic Toán sinh viên toàn quốc các năm 2023, 2024 và 2025; giải Nhì toàn quốc Olympic Tin học khối không chuyên năm học 2025 - 2026; giải Nhì Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên đại học năm 2024.

Ngoài ra, sinh viên của trường còn đạt giải Nhì cuộc thi lập trình không chuyên khu vực châu Á năm học 2025 - 2026, Á quân toàn quốc cuộc thi Thử thách sáng tạo xã hội Việt Nam năm 2023, Quán quân cuộc thi phân tích dữ liệu DAZONE 2025 và giải Ba Olympic Trí tuệ nhân tạo sinh viên Việt Nam khu vực miền Bắc năm học 2025–2026.

Hiệu trưởng Đại học Ngoại thương trao bằng cho các sinh viên tiêu biểu.

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, trường có 7 nhóm sinh viên được trao Giải thưởng nghiên cứu khoa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 27 nhóm đạt giải nghiên cứu khoa học cấp trường cùng nhiều công trình được công bố trong các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng nhà trường tuyên bố công nhận tốt nghiệp và trao học vị cử nhân cho 1.265 sinh viên thuộc các chương trình đào tạo đại học chính quy của trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh.

PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương phát biểu tại lễ trao bằng tốt nghiệp.

Trong bài phát biểu, Hiệu trưởng bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến niềm vui và sự trưởng thành của các tân cử nhân. Từ thời điểm này, các sinh viên chính thức trở thành tân cử nhân của trường, mang theo khát vọng, trách nhiệm và sứ mệnh của “người Ngoại thương”.

Bài phát biểu cũng nhắc lại hành trình đặc biệt của khóa 61 - thế hệ sinh viên nhập học trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vừa đi qua và đã đồng hành cùng nhà trường trong nhiều mô hình giáo dục mới như đồng giảng dạy, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tăng cường hợp tác quốc tế hay mô hình đào tạo gắn với phát triển nghề nghiệp quốc tế.

Theo Hiệu trưởng, những trải nghiệm này đã góp phần tạo nền tảng cho các đổi mới trong chiến lược phát triển của nhà trường. Bà khuyến khích các tân cử nhân tự hào về hành trình học tập của mình và tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần “khác biệt để dẫn đầu”.

Tân cử nhân lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ cùng bạn bè.

“Bất cứ con đường sự nghiệp nào mang lại giá trị cho cuộc sống đều đáng trân trọng. Hãy dám dấn thân theo đuổi ước mơ, nhưng cũng kiên trì trên từng chặng đường nhỏ để tiến gần hơn tới mục tiêu của mình”, PGS.TS Phạm Thu Hương nhấn mạnh.

Bà khuyên các sinh viên giữ sự tận tâm trong công việc, sự khiêm nhường trong học hỏi và lòng bao dung với những người xung quanh để đi xa hơn trên hành trình nghề nghiệp và cuộc sống.

Trong khuôn khổ buổi lễ, đại diện tân cử nhân, Lương Tùng Chi, sinh viên lớp Anh 02 chương trình Chất lượng cao Kinh tế đối ngoại, đã chia sẻ về hành trình trưởng thành của sinh viên Ngoại thương.

Nhìn lại bốn năm học tập, Chi cho rằng hành trình tại trường không chỉ là việc chinh phục các cột mốc thành tích mà còn là quá trình mỗi sinh viên hiểu rõ hơn về bản thân, kiên định với giá trị cá nhân và theo đuổi ước mơ bằng năng lực.



“Khi bỏ hết những danh hiệu và thành tích, em mong mọi người sẽ nhớ tới em là ai và về điều gì”, Chi kể lại câu hỏi từng được một giảng viên đặt ra, khiến bản thân suy ngẫm về giá trị và định hướng tương lai.

Toàn cảnh lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2026 của Trường Đại học Ngoại thương với sự tham dự của hàng nghìn sinh viên và phụ huynh.

Theo lãnh đạo nhà trường, lễ tốt nghiệp không chỉ đánh dấu việc hoàn thành chương trình đào tạo mà còn mở ra một chặng đường mới khi các tân cử nhân bước vào thị trường lao động hoặc tiếp tục theo đuổi các chương trình học tập ở bậc cao hơn. Nhà trường kỳ vọng các sinh viên sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, tinh thần hội nhập và trách nhiệm xã hội trong hành trình phía trước.