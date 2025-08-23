Đại học Kinh tế Quốc dân trao bằng tốt nghiệp cho hơn 4.600 tân cử nhân

(VTC News) -

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Bùi Huy Nhượng, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, khái quát quá trình học tập trong 4 năm qua của các tân cử nhân được bắt đầu trong bối cảnh đại dịch COVID-19, phải học trực tuyến, xa giảng đường, đối mặt với không ít khó khăn thử thách.

Theo ông Nhượng, chính những ngày tháng ấy đã rèn luyện cho các sinh viên sự kiên cường, khả năng thích ứng và tinh thần vượt khó.

PGS.TS Bùi Huy Nhượng, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân.

"Các em đã phải trải qua một chặng đường dài, với nỗ lực và quyết tâm rất lớn trong học tập, nghiên cứu và rèn luyện bản thân. Hôm nay các em có quyền vui mừng và tự hào về thành quả mà các em đã đạt được", Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân bày tỏ.

PGS.TS Bùi Huy Nhượng cho rằng tấm bằng tốt nghiệp hôm nay không phải là sự kết thúc của hành trình học tập mà chỉ là sự khởi đầu cho chặng đường dài phía trước. Khi chính thức rời mái trường Đại học Kinh tế Quốc dân, ông mong các tân cử nhân mang theo hành trang quý giá để đồng hành suốt cuộc đời.

Hành trang đầu tiên được PGS.TS Bùi Huy Nhượng nhắn nhủ là nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời bởi chỉ có học hỏi không ngừng, các tân cử nhân mới có thể thích ứng, sáng tạo và dẫn dắt trong một thế giới luôn thay đổi.

Hành trang thứ hai là giữ vững bản lĩnh và khát vọng, dám đối diện thử thách để biến khó khăn thành cơ hội, biến ước mơ thành hiện thực để không ngừng trưởng thành, vươn lên.

"Cuối cùng, thầy mong các em luôn sống và làm việc có trách nhiệm với xã hội. Thành công của mỗi cá nhân chỉ thật sự có ý nghĩa khi gắn liền với sự phát triển chung của cộng đồng. Dù các em chọn con đường nghề nghiệp nào - trở thành doanh nhân, nhà quản lý, nhà khoa học hay bất kể công việc gì khác - hãy làm việc bằng lương tâm, sự chính trực và tinh thần phụng sự", PGS.TS Bùi Huy Nhượng nói.

Giám đốc Bùi Huy Nhượng khẳng định, ba giá trị "học tập không ngừng, bản lĩnh khát vọng và trách nhiệm xã hội" cùng với hành trang tri thức, kỹ năng mà các tân cử nhân có được dưới mái trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ là nền tảng vững chắc để các bạn tự tin trên con đường phát triển sự nghiệp của mình. Đồng thời, tự tin bước ra thế giới và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Tại lễ tốt nghiệp, Đại học Kinh tế Quốc dân vinh danh các thủ khoa xuất sắc và trao tặng học bổng đào tạo thạc sĩ cho những sinh viên tiêu biểu.

Thay mặt cho các tân cử nhân tại buổi lễ tốt nghiệp, Nguyễn Thị Thanh Minh, sinh viên chuyên ngành Kinh tế Đầu tư 63B, Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ: "Trong khoảnh khắc đặc biệt này, em bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến quý thầy cô - những người đã tạo cho chúng em một môi trường học tập năng động, sáng tạo, hết mực hỗ trợ cho chúng em được phát triển những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

Đồng thời, tấm bằng cử nhân ngày hôm nay không chỉ là thành quả của sự nỗ lực cá nhân, mà còn là món quà thiêng liêng chúng con xin kính dâng lên cha mẹ, những người đã cho chúng con niềm tin, nghị lực và hành trang quý giá để bước tiếp trên con đường phía trước, thành công này, là món quà mà chúng con muốn dành tặng cho bố mẹ. Chúng con cảm ơn bố mẹ rất nhiều".