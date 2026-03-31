Những nàng hậu Miss World Vietnam sở hữu học vấn ấn tượng

Xuất phát điểm với ngôi Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022, Lê Nguyễn Bảo Ngọc được đánh giá là mỹ nhân có trình độ học vấn nổi trội hơn cả. Năm 2025, cô tốt nghiệp đại học loại giỏi, ngành Quản trị kinh doanh, chương trình đào tạo liên kết giữa trường Đại học Quốc tế và Đại học West of England (Anh). Trước đó, người đẹp gây ấn tượng khi nhận được học bổng 10.000 AUD của Đại học New South Wales (Australia), học bổng SEED do chính phủ Canada tài trợ, học bổng Nhà lãnh đạo Liên doanh của Quest Venture Singapore, học bổng từ Đại học Quốc gia Singapore... Về năng lực ngoại ngữ, nàng hậu sở hữu IELTS 8.0.
