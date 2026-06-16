Lại xảy ra động đất mạnh tại Nhật Bản, cơ quan chức năng phát cảnh báo khẩn

Theo ghi nhận ban đầu, trận động đất mạnh có tâm chấn tại phía Nam tỉnh Ibaraki - Đông Bắc thủ đô Tokyo, chấn độ tại tâm chấn lên tới 5,5 độ.

Mặc dù không gây ra sóng thần, những điều đặc biệt gây lo ngại là trận động đất này gây những rung lắc mạnh cho 6 tỉnh thành của Nhật Bản, trong đó, tỉnh Gunma và tỉnh Saitama ghi nhận chấn động khoảng 5 độ, 23 quận nội đô Tokyo là khoảng 3 độ.

Bản độ phân bố chấn động địa chấn do NHK đăng tải.

Các chuyên gia địa chấn học Nhật Bản cũng không loại trừ khả năng ảnh hưởng và mối liên quan với các hoạt động địa chấn đang diễn ra liên tục tại Indonesia và Philippines, trong đó, gần đây nhất là trận động đất mạnh 6,7 độ vừa xảy ra sáng nay tại đảo Sulaweisi.

Các cơ quan chức năng của Nhật Bản đã ban bố cảnh báo nguy hiểm, yêu cầu người dân theo dõi chặt chẽ các thông tin tới đây và chuẩn bị sẵn tuyến đường, cũng như địa điểm lánh nạn để sẵn sàng cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều tuyến tàu cao tốc (shinkansen) đã phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho hành khách.