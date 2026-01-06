Liên tiếp xảy ra động đất bất thường tại Nhật Bản

Hiện nay, các dư chấn vẫn tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi một cách bất thường.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, vào lúc 10h18 sáng 6/1 (theo giờ địa phương), một trận động đất có độ lớn 6,2 (độ rung chấn 5+, theo cách đo của Nhật Bản) đã xảy ra tại tỉnh Tottori và Shimane, thuộc miền Tây Nhật Bản. Tâm chấn của trận động đất nằm ở phía Đông tỉnh Shimane, với độ sâu tâm chấn là 10 km.

Hàng loạt trận động đất bất thường đã xảy ra ở nhiều tỉnh thuộc miền Tây Nhật Bản. (Ảnh: NHK)

Mặc dù không có cảnh báo về sóng thần được đưa ra, nhưng sau khi xảy ra động đất, hàng loạt các dư chấn đã xảy ra liên tiếp ở nhiều địa phương thuộc miền Tây Nhật Bản, như Okayama, Hiroshima, Kagawa, Ehime… (với độ rung chấn cấp 4), trong khi tại các tỉnh như Osaka, Kyoto, Hyogo, Himeji, Yamaguchi… và nhiều địa phương khác ghi nhận rung chấn từ cấp độ 2 và 3.

Đến 10h37, một trận động đất khác có độ lớn 5,4 tiếp tục xảy ra tại tỉnh Tottori và Shimane. Tâm chấn của trận động đất này cũng nằm ở phía Đông tỉnh Shimane, với độ sâu tâm chấn là 10 km.

Hiện nay, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản chưa ghi nhận thiệt hại do loạt trận động đất bất thường này gây ra. Theo xác nhận của Cơ quan Quản lý An toàn Hạt nhân, tính đến 10h30 sáng nay, chưa có bất kỳ bất thường nào do động đất gây ra tại Nhà máy điện hạt nhân Shimane - thuộc tỉnh Shimane, và Nhà máy điện hạt nhân Ikata ở tỉnh Ehime.

Trong khi đó, ngay sau khi xảy ra loạt trận động đất tại miền Tây Nhật Bản, vào lúc 10h20, Thủ tướng Takaichi Sanae đã thành lập “Văn phòng Ứng phó khẩn cấp” tại phủ Thủ tướng, đồng thời yêu cầu các cơ quan và địa phương liên quan phối hợp hành động và kịp thời nắm bắt thông tin.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng sẽ tổ chức một cuộc họp báo và phát sóng trực tiếp vào trưa nay để cập nhật các thông tin liên quan loạt trận động đất bất thường này.