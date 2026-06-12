Đóng 'ông trùm' ma túy trên phim, NSƯT Hồ Phong ngoài đời là Trung tá công an, bố 4 con

(VTC News) -

Trong bộ phim hình sự Lửa trắng vừa lên sóng, NSƯT Hồ Phong đảm nhận vai Lão Công - ông trùm ma túy đứng sau đường dây tội phạm hoạt động tinh vi và nguy hiểm. Với vẻ ngoài phong trần, ánh mắt sắc lạnh cùng kinh nghiệm dày dạn ở dòng phim hình sự, nam nghệ sĩ được kỳ vọng tiếp tục tạo nên vai phản diện đáng nhớ trên màn ảnh Việt.

NSƯT Hồ Phong đóng vai ''ông trùm'' ma tuý trong phim "Lửa trắng".

Nam diễn viên cho biết vai diễn khác nhiều so với các vai anh đảm nhiệm trước đây. NSƯT Hồ Phong nói rất thích vai Lão Công vì có đời sống nội tâm giằng xé.

Đây không phải lần đầu Hồ Phong hóa thân thành những nhân vật khiến phản diện. Suốt nhiều năm qua, anh gần như trở thành gương mặt quen thuộc của các vai giang hồ, xã hội đen, ông trùm tội phạm trong hàng loạt bộ phim như Đất và người, Những ngọn nến trong đêm, Khi đàn chim trở về, Bí mật tam giác vàng, Hương vị tình thân, Đấu trí, Chúng ta của 8 năm sau, Độc đạo...

NSƯT Hồ Phong tên thật là Hồ Quốc Phong, sinh năm 1972 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Quảng Ninh. Bố anh là NSƯT Hồ Tháp - nguyên Trưởng đoàn Kịch nói Quảng Ninh, mẹ cũng là diễn viên của đoàn. Em trai út của anh là NSƯT Hồ Phi Điệp.

Tuổi thơ của nghệ sĩ Hồ Phong gắn với những ngày bố mẹ thường xuyên đi lưu diễn. Hai anh em ở nhà cùng bà nội trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Chính những năm tháng ấy giúp anh sớm hiểu rằng nghệ thuật không phải con đường trải đầy hoa hồng.

NSƯT Hồ Phong chuyên trị vai phản diện, giang hồ trên phim giờ vàng.

Dù sinh ra trong gia đình nghệ sĩ, Hồ Phong từng không muốn nối nghiệp bố mẹ vì chứng kiến quá nhiều vất vả. Thế nhưng cơ duyên lại đưa anh đến với sân khấu.

Năm 19 tuổi, anh làm công việc hậu đài tại Đoàn kịch Quảng Ninh. Một lần diễn viên bất ngờ nhập viện, Hồ Phong được giao thay thế trên sân khấu. Màn thể hiện trọn vẹn hôm đó giúp anh được chuyển sang làm diễn viên chính thức trước khi thi đỗ Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Sau khi tốt nghiệp, Hồ Phong được NSND Trần Nhượng tuyển về Đoàn Kịch nói Công an nhân dân. Từ đó, anh gắn bó với Nhà hát Kịch Công an nhân dân và trở thành sĩ quan công an mang quân hàm Trung tá. Năm 2019, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Suốt hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Hồ Phong ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim như Đất và người, Những ngọn nến trong đêm, Khi đàn chim trở về, Bí mật tam giác vàng, Hương vị tình thân, Đấu trí, Chúng ta của 8 năm sau, Độc đạo...

Nhờ ngoại hình phong trần, ánh mắt dữ dằn cùng giọng nói đặc biệt, anh thường được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" cho những vai phản diện.

Chia sẻ với PV Báo điện tử VTC News, nam nghệ sĩ cho biết việc liên tục vào vai phản diện không hề đơn giản như nhiều người nghĩ. "Tôi rất may mắn khi không chỉ hoạt động trong lĩnh vực truyền hình mà còn tham gia cả điện ảnh và sân khấu. Các vai phản diện trên truyền hình chỉ là một phần trong công việc của tôi", anh nói.

Ngoài đời, anh là sĩ quan công an mang quân hàm Trung tá.

Nam nghệ sĩ cũng thừa nhận khán giả thường bất ngờ khi biết anh là sĩ quan công an ngoài đời bởi hình ảnh trên màn ảnh quá khác biệt.

"Tôi công tác trong ngành công an nhưng công việc chuyên môn liên quan đến văn hóa, văn nghệ. Khán giả bất ngờ cũng dễ hiểu thôi, vì những vai diễn của tôi thường gai góc, bụi bặm, khuôn mặt dữ dằn, đầy sẹo", Hồ Phong chia sẻ.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ dữ dằn trên màn ảnh, ngoài đời Hồ Phong được đồng nghiệp nhận xét là người hiền lành, sống giản dị và hết lòng vì gia đình.

"Tôi rất lành và ngoan, không cờ bạc hay rượu chè, đặc biệt chung tình, yêu thương vợ con", nam nghệ sĩ từng chia sẻ.

Bà xã của anh là chị Minh Dung, công tác trong lĩnh vực ngân hàng và kém anh 7 tuổi. Sau nhiều năm chung sống, cặp đôi có 4 người con gồm hai gái và hai trai. Con gái lớn sinh năm 2000, con gái thứ hai sinh năm 2005, con trai thứ ba sinh năm 2017 và bé út chào đời năm 2023.

Việc đón con thứ tư khi đã ngoài 50 tuổi từng khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, Hồ Phong không ngại trở thành "bố bỉm sữa" ở tuổi U60, sẵn sàng thức đêm pha sữa, thay tã và chăm con nhỏ.

Vợ chồng NSƯT Hồ Phong có 4 người con gồm hai gái và hai trai.

Trong chia sẻ với báo chí, nam nghệ sĩ cho biết anh luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Những ngày không có lịch quay, vợ chồng anh dành trọn cuối tuần cho các con, cùng ăn sáng, đi dã ngoại hoặc đơn giản là quây quần bên nhau.

Ở tuổi ngoài 50, NSƯT Hồ Phong đang hăng say làm nghề và có cuộc sống viên mãn bên vợ con.