Nhận định, dự đoán tỷ số Mỹ vs Bỉ: FIFA giúp chủ nhà

(VTC News) -

Trận Mỹ vs Bỉ diễn ra lúc 7h ngày 7/7 (giờ Việt Nam) tại sân Lumen Field, Seattle (Mỹ). Opta đưa ra tỷ lệ gần như cân bằng: Mỹ có 37,2% khả năng thắng trong 90 phút, Bỉ là 36,5%, còn khả năng trận đấu phải bước sang hiệp phụ ở mức 26,3%.

Mỹ có lợi thế sân nhà và vừa có chiến thắng knock-out thứ hai trong lịch sử World Cup. Việc án phạt của Folarin Balogun được tạm hoãn mang đến nhiều hy vọng cho đội tuyển Mỹ.

Thông tin nhanh trận Mỹ vs Bỉ Thời gian: 7h ngày 7/7 (giờ Việt Nam) Sân: Lumen Field, Seattle, Mỹ Giải đấu: Vòng 1/8 World Cup 2026 Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6

Nhận định bóng đá Mỹ vs Bỉ

Mỹ đứng đầu bảng D, sau đó thắng Bosnia & Herzegovina 2-0 ở vòng 1/16. Đội chủ nhà đã ghi ít nhất 2 bàn trong cả 4 trận tại World Cup 2026, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử đội tuyển này ở giải đấu lớn nhất thế giới.

Đội tuyển Mỹ đấu với Bỉ ở vòng 1/8 World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Bỉ đi tiếp bằng kịch bản ngược cảm xúc. Đội bóng của Rudi Garcia bị Senegal dẫn 2-0 tới cuối trận, nhưng Lukaku và Youri Tielemans ghi 2 bàn chỉ trong 159 giây, trước khi Tielemans đá phạt đền quyết định ở phút 124. Bỉ chưa thật ổn định, nhưng bản lĩnh ở giai đoạn knock-out vẫn là dữ liệu không thể bỏ qua.

Đội tuyển Mỹ nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ quyết định của FIFA khi Folarin Balogun được hoãn án “treo giò” vì tấm thẻ đỏ ở trận trước. Dù vậy, Bỉ vẫn được đánh giá cao hơn. Đội bóng châu Âu không pressing dữ dội trong mọi thời điểm, nhưng chỉ cần Kevin De Bruyne hoặc Leandro Trossard có khoảng trống, đội khách có thể tạo cơ hội bằng một đường chuyền.

Phong độ Mỹ

Mỹ thắng 3 trong 4 trận tại World Cup 2026, thành tích tốt nhất của họ trong một kỳ giải. Sau chiến thắng ấn tượng trước Paraguay ở trận ra quân, đội chủ nhà tiếp tục thể hiện sức tấn công ổn định và vượt qua Bosnia & Herzegovina bằng tỷ số 2-0.

Balogun là cầu thủ hiệu quả nhất của Mỹ. Anh ghi 3 bàn từ 11 cú sút, đạt tỷ lệ chuyển hóa 27,3%. Phần còn lại của đội hình Mỹ ghi 5 bàn từ 41 cú sút. Có sự hỗ trợ của Christian Pulisic bên cánh trái, Balogun càng trở nên nguy hiểm.

Ngoài Balogun và Pulisic, Mỹ còn phương án khác là tận dụng những tình huống đá phạt và phạt góc. Họ đã ghi 4 bàn từ tình huống cố định tại giải, trong đó có cú đá phạt của Malik Tillman vào lưới Bosnia & Herzegovina. Đây có thể là đường tấn công quan trọng nếu Bỉ lùi sâu và bảo vệ trung lộ.

Balogun mang đến nhiều hy vọng cho đội tuyển Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Phong độ Bỉ

Bỉ bất bại 4 trận tại World Cup 2026, nhưng chưa có trận nào thật sự hoàn chỉnh. Họ đứng đầu bảng G với 5 điểm, rồi cần tới hiệp phụ để vượt qua Senegal. Việc bị dẫn 0-2 trong một trận knock-out cho thấy hàng thủ Bỉ vẫn có nhiều thời điểm mất kiểm soát.

Dù vậy, đội bóng châu Âu sở hữu nhiều cầu thủ đủ sức xoay trận đấu. Trossard đã tạo 16 cơ hội từ bóng sống tại giải, con số cao nhất của một cầu thủ Bỉ trong một kỳ World Cup và chỉ kém Lionel Messi tại World Cup 2022 nếu tính trong 3 kỳ gần nhất.

De Bruyne vẫn là bộ não tấn công, nhưng cách sử dụng anh đang thay đổi. Tiền vệ này bị thay ra ở cả 4 trận đã đấu, điều chưa từng xảy ra với anh trong 13 trận World Cup trước đó. Lukaku nhiều khả năng tiếp tục là phương án vào sân sau giờ nghỉ, khi Bỉ cần thêm sức nặng trong vùng cấm.

Đội tuyển Bỉ chật vật vào vòng 1/8. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Mỹ vs Bỉ

Án treo giò của Balogun được tạm hoãn. Tiền đạo này chắc chắn góp mặt trong đội hình Mỹ sau khi ghi 3 bàn tại World Cup 2026. Ricardo. Mark McKenzie gặp vấn đề ở bàn chân, còn Cristian Roldan đau cơ và cần được đánh giá thêm.

Bỉ chờ tình trạng của Zeno Debast, người chưa thi đấu trận nào tại giải vì chấn thương chân. Trossard đủ thể trạng thi đấu dù từng có lo ngại nhỏ trước trận. De Bruyne và Doku vẫn có thể đá chính, trong khi Lukaku nhiều khả năng được giữ cho hiệp 2 thay vì xuất phát từ đầu.

Đội hình dự kiến Mỹ vs Bỉ

Mỹ: Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Tillman, Adams, McKennie; Dest, Pepi, Pulisic.

Bỉ: Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.

Dự đoán tỷ số Mỹ vs Bỉ

Dự đoán Mỹ - Bỉ: Đội nào thắng?

Mỹ có sân nhà, tốc độ ở hai biên và tinh thần tốt sau chiến thắng trước Bosnia & Herzegovina. Pulisic và Balogun khai thác khoảng trống rất tốt.

Bỉ dễ bị tổn thương khi trận đấu tăng tốc, nhưng họ có nhiều cầu thủ giỏi xử lý bóng ở khu vực giữa sân. Trossard, De Bruyne và Tielemans đủ khả năng kéo Mỹ khỏi cấu trúc phòng ngự bằng các pha chuyền chéo hướng hoặc bóng hai sau tình huống cố định.

90 phút có thể diễn ra chặt hơn so với hành trình ghi bàn của hai đội ở vòng trước. Mỹ khó bị cuốn khỏi thế trận tại Seattle, nhưng Bỉ có thêm chiều sâu từ ghế dự bị và kinh nghiệm giải quyết các đoạn cuối trận.

Dự đoán kết quả: Mỹ 1-1 Bỉ (Bỉ thắng trong hiệp phụ).